MONTELLA ayrıldı, Sergen Yalçın’la yeni bir dönem başladı. Keşke, daha güzel bir başlangıç olsaydı... İlk düdükle birlikte Bizim Çocuklar istekli ve agresif bir şekilde oyuna başladı. Üçüncü bölgede pres yaptı. Kazanılan topları doğru kullandı. Evet, ilk 20 dakika şutumuz yoktu ama topun da oyunun da kontrolü bizdeydi.

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ARDA’NIN muhteşem golü sonrası bir anda frene bastık. Topun kontrolünü kaybedince de üstünlüğü Belçika’ya verdik. O anlarda Doku sahneye çıktı. İlk golde asisti yaptı, 3 dakika sonrasında soldan sağa topu taşıyıp savunmanın dengesini alt üst etti. Asıl önemli olan, yenen gollere vereceğimiz reaksiyondu. Pozisyonlar bulduk ama atamadık. Zaten böyle maçlarda bu kadar cömert olursan kazanamazsın.

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YEDİĞİMİZ goller takım savunmasındaki sıkıntıları gösteriyor. De Bruyne topa vururken onu rahatsız eden kimse yoktu. De Ketelaere de altıpas önünde topa rahat bir şekilde vurdu.

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FERDİ, Moreira’ya karşı sağlam durdu ama Sergen Hoca sadece Belçika’nın değil, dünyanın en iyi kanat forvetlerinden biri olan Doku’nun karşısına Oğuz’u koyarak neyi düşündü acaba? Ozan’ın, İsmail’in kademeyi, Orkun’un adam kovalamayı unuttuğu anlarda yedik golleri. Aslında fena da mücadele etmedik ama A Ligi’nin bize birkaç gömlek büyük geldiğini kabul etmemiz lazım. Buralarda oynamak için Arda Güler gibi birkaç oyuncuya ve doğru bir sisteme ihtiyacımız var.