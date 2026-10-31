Galatasaray'ın kalitesi artık Süper Lig’in sınırlarının üzerinde... Geçen hafta derbide rakibine sahanın her bölgesinde üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılılar, Konya’da bu kez rotasyonlu kadrosuyla gövde gösterisi yaptı. Üstelik bunu ikinci viteste oynayarak başardı. Osimhen’in açtığı perdeyi Yunus’un füzesi süsledi. İkinci yarıda Batrakov ve Leao’nun golleriyle fark dörde çıktı. Okan Buruk, 61. dakikada beş oyuncuyu birden değiştirerek maçın kalanını adeta antrenmana çevirdi.

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Ancak skorun kusursuzluğu, oyundaki eksikleri örtmemeli. İlk yarıda Sallai’nin kanadı ciddi aksadı. Singo, istatistikleri iyi görünmesine rağmen stoperde sık sık pozisyonunu kaybetti. Konyaspor bu boşlukları değerlendirebilecek fırsatlar buldu ama bitiricilikte sınıfta kaldı. Yunus’un golü ayrıca değerliydi. Geçen sezonki sakatlığının ardından uzak mesafeden şutlarını azaltmıştı. Oysa bu silah repertuaarında var. Batrakov ise çok parlak görünmediği gecede bile 1 gol, 1 asist üretti. Skorer kimliğini iyice hissettirmeye başladı.

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Lille öncesi eleştirilen Galatasaray, derbinin ardından bir virajı daha kayıpsız döndü. Asıl çarpıcı olan farklı galibiyet değil, bu kadar az zorlanarak kazanabilmesi.