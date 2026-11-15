Erkekler için yeterli olma ve onaylanma ihtiyaçları: kadınlarda ise daha çok değerli olma, güvende hissetme ve arzulanma ihtiyaçları öne çıkar.

“Eşim neden beni arzuladığını hiç söylemiyor?”

SORU

Eşim ve ben cinsellikte uyum sorunu yaşıyoruz. Kendisi beni arzuladığını hiç söylemiyor. Sebep olarak da kendinin yeterince onaylanmadığını gösteriyor, neyi yanlış yapıyoruz? R.Y./İstanbul



CEVAP

Cinsellik yalnızca bedensel bir yakınlaşma değil, aynı zamanda duygusal bir paylaşım alanıdır. Güven, beğenilme, kabul görme, değerli hissetme ve arzulandığını bilme, cinsel yakınlığı besleyen önemli duygulardır. Eşler birbirlerinden bekledikleri ilgiyi göremediklerinde kırgınlık yaşayabilir, zamanla cinsel yakınlıktan da uzaklaşabilirler. Burada önemli olan karşılıklı ihtiyaçları anlamak ve buna uygun söz ve davranışlar geliştirmektir. Beğeniyi ve arzuyu sözle ifade etmek, küçük ilgi davranışlarını ihmal etmemek, eleştiri yerine takdir dilini kullanmak ilişkiyi güçlendirebilir. Duygusal ihtiyaçların açıkça konuşulması, cinsel uyumun da gelişmesine yardımcı olur.

Monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU

30 yaşında bir erkeğim. 2 yıldır devam eden bir ilişkim var. Ancak son zamanlarda cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Bana ne önerirsiniz? S.D./Aydın



CEVAP

Uzun ilişkilerde çekimin zaman zaman azalması normaldir. Bunda çoğu zaman yorgunluk ve günlük rutinin payı vardır. İlişkinin başındailgi göstermek, birlikte vakit geçirmek ve beğeniyi dile getirmek yakınlığı güçlendirir. Beklentileri açıkça ve suçlamadan konuşmak, monotonluğun asıl nedenini anlamanıza yardımcı olur.

Niye cinsellikten bir anda soğudum?

SORU

8 aylık bebeği olan bir anneyim. Doğumdan sonra eşime ve cinselliğe karşı tüm ilgim kayboldu. Sebebi ne olabilir? H.R./Adana



CEVAP

Doğum sonrası isteksizlik sık görülür. Uykusuzluk, bebeğin bakımı, hayat düzeninin değişmesi ve emzirme döneminde yükselen prolaktin hormonu isteği azaltabilir. Bu durum, doğal bir süreçtir. Eşlerin bu dönemde aynı noktada olmaması hayal kırıklığı yaratabilir. Beklentileri açıkça konuşmak ve birbirine zaman tanımak önemlidir.