SERGEN Yalçın, Milli Takım’ın başına geçtiği şu kısa zamanda ağır bir eleştiri altında. Yapılan eleştiriler abartılı ve hiç adil değil. Eleştirebilirsiniz evet ama daha ilk maçı olduğunu da unutmayalım. ULUSLAR Ligi’nin bitimine iki maç kala Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın’ın bu sınavda başarılı olması için yeterli zamanı olmadı. Tecrübeli hoca, Milli Takım’daki asıl sınavını EURO 2028 Elemeleri’nde verecek.

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MİLLİ takım teknik direktörlerinin yakasını hiç bırakmayan bir kaos varsa, o da şüphesiz “kadro seçimi” eleştirileridir. Türkiye’de ne yazık ki açıkladığınız listeyle kamuoyunu asla memnun edemezsiniz. “O neden yok, bu neden oynuyor?” tartışmaları, bu koltuğa oturan her ismin değişmez kaderidir. SERGEN Hoca da daha ilk maçında kendini bu kaosun içinde buldu. Hani biz değişim istiyorduk?

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SERGEN Hoca aldığı sorumluluğun farkında; kimsenin ismine, geçmişine veya popülaritesine bakmadan, kim formdaysa formayı ona verir. Bunun örneklerini Beşiktaş’ı çalıştırırken de gördük. Kısacası Sergen Yalçın’ın kendini gösterip, sahadaki oyunu geliştirmesi için zamana ihtiyacı var.