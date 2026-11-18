Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı SÖZCÜ TV’ye ve sozcu.com.tr’ye dün sabah saatlerinde el konuldu.

Hukuki deyişle kayyum atandı.

Gerekçe o, bu ya da şu... Hiç fark etmez...

Bu operasyon, tıpkı daha önceki televizyon kapatmaları veya kayyum atamaları, gazeteci tutuklamaları gibi Türkiye’ye zarar verdi.

Özel mülkiyetin hiçbir garantisi kalmadığını gösterdi.

Öyle ya, herhangi bir suçla itham edilmeniz yetiyor... Mahkeme iç çamaşırınıza kadar el koyuyor!

Böyle bir ülkeye kim yatırım yapar?

Kim bu ülkede ticarete soyunur, üretir ya da mülk edinir?

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Bu, olayın sadece bir boyutu...

Asıl tehlike, fısıltı gazetesi...

Gazeteleri, televizyonları, haber ajanslarını kapatan, internete erişimi engelleyen bütün ülkelerde çok tehlikeli bir “gazete” yayın hayatına girer:

“Fısıltı gazetesi...”

Yayın hayatına devam eden tüm gazetelerin, televizyonların “iktidarın emrinde olduğuna” inanan halk, o medya organlarında okuduğu ya da duyduğu, hatta izlediği hiçbir habere inanmaz!

İşte o zaman fısıltı gazetesinin tirajı milyonlara ulaşır:

“O, ölmüş duydun mu? Şimdilik açıklamıyorlar.”

“Bu, bilmem ne kadar yolsuzluk yapmış...”

“Şu, uçağa binmiş kaçmış...”

“Tapulara el konulacakmış...”

“Bankada parası olanlar avuçlarını yalayacakmış...”

“Yurt dışına çıkışlar yasaklanacakmış...”

Uydur uydur, ipe diz...

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Hiçbir yasakla bu dedikoduları önleyemezsiniz...

Sonunda yalanı uyduran bile kendi yalanına inanır hale gelir.

Bu yüzden gerçek demokrasilerde özgür medya, yasama, yürütme, yargıdan sonra sistemin dördüncü kuvvetidir.

Bu kuvvetin işlevini yerine getirmesini engellemek, giderilmesi olanaksız hasarlara yol açar.

Ve hiçbir iktidar, böyle bir kaosla başa çıkamaz!

İnsanları tek tek yakalayıp ağızlarına koli bandı yapıştırsanız, kulaklarına şişe mantarı soksanız, gözlerini bağlasanız nafile!

Her şey duyulur, görülür ve konuşulur!

Üstelik bire bin, bine milyon katılır...

Abartı, yalan, dolan; ülkeyi yaşanmaz hale getirir.

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Yani; olay Tele-1, Halk TV, T24, SÖZCÜ TV olayı değildir.

Olay demokrasi olayıdır!

Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz...

Hele hele bu çağda, bu teknolojiyle, bunu asla yapamazsınız.

O yüzden muhalif kanalları, gazeteleri kapatmak yerine; yaptıkları haberlere, dile getirdikleri eleştirilere kulak vermelisiniz...

Çünkü haber, “hava” gibidir...

Gerçekleri öğrenemeyen, doğru haberleri alamayan insan havasızlıktan boğulur.

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Biliyorsunuz; SÖZCÜ’nün sloganı, “Biz susarsak, Türkiye susar!”

İktidar sahiplerinin istediği tam da bu!

Onlar zaten Türkiye’nin susmasını, kendilerinden başka kimsenin konuşmamasını istiyor.

Çok sesliliğe, çok renkliliğe asla tahammülleri yok.

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Peki; biz susarsak gerçekten ne olur?

Kötüler konuşur. Meydan onlara kalır!

Olan da bu güzel ülkeye olur...

GÜNÜN SORUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sözcü TV’ye kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu, “Bu sorunun sebep ve sonuçlarını orada her akşam konuşmalarına dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım” diye yanıtladı... Sorum kendisine:

Tırnağınız uzayınca kolunuzu mu kesiyorsunuz? Yanlış ya da birilerinin hoşuna gitmeyen bir yorumun

cezası, kanala el koymak mı?