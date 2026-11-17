Oktay Süleyman Öztürk, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın avukatı...

Beyefendi, müvekkilinin hakimlik sorgusunda demiş ki:

“Müvekkilimin 9-10 yaşlarındaki kızı birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdi. Annesinin tutuklu bulunması, çocuk üzerinde telafisi güç sağlık sorunlarına yol açacaktır. Bu nedenle tutuklama yerine adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.”

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Ne kadar insani bir talep değil mi?

“Yavrucak hasta, annesini serbest bırakın!”

Yemin ediyorum; bütün içtenliğimle destekliyorum...

Annesi isterse dünyayı yakmış olsun, bu durumdaki bir çocuk yalnız kalmamalı...

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Ama...

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Ergenekon tutuklularından Prof. Dr. Mehmet Haberal, cezaevindeyken hem babasını, hem de annesini kaybetti. İkisiyle de vedalaşamadı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, oğlunun ölüm haberini cezaevindeyken...

Yarbay Mustafa Dönmez ise oğlunun ölüm haberini duruşma sırasında aldı.

Odatv Davası sanıklarından gazeteci Doğan Yurdakul’un, kanser tedavisi gören eşinin yanında olmasına izin verilmedi... Cenazesine gidebildi.

Albay Dursun Çiçek annesi Halime Çiçek’i...

Hasan Iğsız annesi Münevver Iğsız’ı...

İsmail Hakkı Pekin annesi Cevriye Pekin’i...

Engin Alan annesi Ayşe Alan’ı...

Hüseyin Polatsoy annesi Fatma Kavak’ı cezaevinde haksız yere tutulurken kaybetti...

Hiçbiri anneleriyle vedalaşamadı.

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Bir örnek de belediye davalarından vereyim:

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Barış Kılıç, eşi Yelda Gülin’in 20 Mayıs 2025’teki ameliyatı sırasında, hastanede gözaltına alındı.

Ameliyatın bitmesi bile beklenmedi.

Daha nice tutuklu, çocuklarının büyüdüğünü, diploma aldığını göremedi.

Ateşlenince başlarına sirkeli bez koyamadı

Şimdi Avukat Bey diyor ki...

“Fatma Hanım tahliye edilsin. Ameliyatlı çocuğun psikolojisi bozulmasın...”

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Demek ki neymiş?

Muhalifseniz... Yani “öteki çocuklar”dansanız; anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, eşiniz, kardeşiniz kimsenin umurunda bile olmuyormuş...

Ama iktidar sahiplerinden biriyseniz... Her türlü ayrıcalığı talep etmek hakkınızmış!

Fatma Hanım’ın kızına acil şifalar diliyorum; ama...

Hadi oradan Avukat Bey...

Hadi oradan!

Rüşvet teklifi...

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı son Belediye Meclisi toplantısında, ihtiyaç duyulan 34 iş makinesinin belediyeye hibe edilmesi için AKP Grubu’ndan destek istemiş...

Kendisine yanıt, AKP Grup Başkanvekili Ahmet Namlı’dan gelmiş... Namlı, bıyık altından gülerek aynen şunları söylemiş.

“Başkanım böyle şeylerle uğraşmayın. Bak, yeni moda var. Herkes AK Parti’ye geliyor. Ben açık teklif ediyorum size. Yani kapımız açık. Gelin bize, yaparız bazı şeyler.”

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Vah ki vah!

Yuh ki yuh...

Adam sanki kendi babasının malını pazarlık konusu ediyor...

Sayın Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı... Bunun adı rüşvet teklifidir ve suçtur, suç...

GÜNÜN SORUSU

Kocaeli’de düzenlenen bir toplantıda bazı partililer, görüntü almak isteyen gazetecileri dövmüş... Genel Başkan Basın Danışmanı Atakan Sönmez, “Olaylar bir basın çalışanının provokasyonundan kaynaklandı” demiş...

Sorum kendisine:

Biz de 15-20 gazeteci toplanıp sizi bir güzel dövsek ve “Atakan Bey bizi provoke etti” desek... Suç sizde mi olur, bizde mi?