Yargı kararıyla CHP’nin başına geçmeyi içine sindiren “Butlan Başkan” Kemal Kılıçdaroğlu artık, ulusal basından çok yerel basınla konuşuyor ve çeşitli konulardaki görüşlerini aktarıyor.

Neden yerel basın?

Çünkü CHP’yi neredeyse iktidar yandaşı bir parti haline getirdiği için ulusal basında haberleri eski yıllardaki gibi manşetlere çıkmıyor, genellikte tek sütun ya da çift sütun gibi küçük ölçekte yer alıyor.

Kocaeli’de yerel gazete muhabirleriyle konuşan CHP’nin “Butlan” Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılıp YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarını kastederek:

“Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım. Bilseydim ne parti yönetiminde, ne de partide tutardım. Partim ahlâkî üstünlük konusunda çok yara aldı” dedi. Bu sözler açık bir hakaretti!

Ankara’da düzenlenen “YENİ Parti Olağan 1’inci Kurultayı”nda konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’ın sözleri Kılıçdaroğlu’na bir cevap gibiydi:

“Kim ne derse desin, seçimde sandıktan YENİ Parti çıkacaktır. Dönüp gidenlere bakmayın. YENİ Partililer olarak işte biz buradayız ve ‘dönen dönsün, bizler yolumuzdan dönmeyiz’ diyenleriz! Dönmek yok, hep ileri!”