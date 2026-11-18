Bir anne olarak benim için en önemli şey çocuğumun güvende olduğunu bilmektir. Nerede olduğunu, kimlerle görüştüğünü merak ederim.

Hepimiz böyle değil miyiz? Evlatlarımızın başına bir şey gelmesinden korkarız. Eve geldiğinde içimiz rahatlar.

Peki, aynı evde, yanı başımızda olması onu bütün tehlikelerden koruyor mu? Çocuklarımız gerçekten güvende mi?

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Son yıllarda Türkiye’de de gündeme gelen “incel” kavramı, aileleri yakından ilgilendiriyor.

Bu kelime, bir ilişki kurmak istediği halde kimsenin kendisini tercih etmediğini düşünen kişiler için kullanılıyor.

Bu kişilerin bir araya geldiği bazı internet gruplarında, yaşanan yalnızlığın sorumlusu kadınlar olarak gösteriliyor.

Bu gruplarda, kendini yalnız ve dışlanmış hisseden bir çocuğa önce “Seni biz anlıyoruz” mesajı veriliyor. Ardından “Kızlar yalnızca yakışıklı ve zengin erkekleri sever”, “Senin gibileri kimse istemez”, “Bunun suçlusu kadınlar” gibi sözler tekrarlanıyor.

Böylece bir kişinin onu beğenmemesi, bütün kadınlara öfkelenmesi için gerekçeye dönüştürülüyor.

Bir kişinin kendisini istememesi, bütün kadınların kötülüğünün kanıtı gibi sunuluyor. Genç, yaşadığı üzüntüyü anlamlandırdığını sanırken başkalarına öfke duymaya başlayabiliyor.

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Bu düşüncenin merkezinde çok tehlikeli bir beklenti var. Kadının ilgisi, erkeğin hak ettiği bir ödül sayılıyor. Kadının seçim yapma hakkı siliniyor. “Hayır” demesi, cezalandırılması gereken bir davranış gibi gösterilebiliyor.

Genç kadınlara hakaret ettiğinde destek görüyor, onları savunduğunda alaya alınabiliyor. Gruba kabul edilmek isteyen çocuk, zamanla onların dilini kullanmaya başlayabiliyor. Daha uç paylaşımlarda ise kendisini reddeden bir kızın aşağılanmayı, tehdit edilmeyi, hatta zarar görmeyi hak ettiği düşüncesi aşılanıyor.

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Ancak sevgilisi olmayan, içine kapanık ya da yalnız her genç incel değildir. Tehlike, yalnızlığın kadınlara yönelik bir düşmanlığa dönüştürülmesinde başlıyor.

Araştırmalar, yalnızlık duygusunun ve bir gruba ait olma ihtiyacının gençleri incel topluluklarına yöneltebildiğini gösteriyor.

Türkiye’de konu, 2024’te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in öldürülmesinin ardından geniş biçimde tartışıldı. İncelenen bazı Türkçe forumlarda cinayetleri öven yorumlar görüldü.

Bu yorumlar, her failin otomatik olarak incel sayılabileceği anlamına gelmiyor. Ancak cinayetin bile destek bulabildiği bir çevreyi gösteriyor.

Mayıs 2026’da basına yansıyan İçişleri Bakanlığı raporunda da kadın düşmanlığını ve şiddeti besleyen çevrimiçi gruplara dikkat çekildi. Rapora ilişkin haberlerde, incelenen bazı dijital gruplarda tehdit, şantaj ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi suçların bulunduğu aktarıldı. Yani çocukların karşılaşabileceği tehlike yalnızca küfürlü mesajlardan oluşmuyor.

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Türkiye’de kaç kişinin incel topluluklarına katıldığına ilişkin güvenilir, kapsamlı bir sayı yok. Dolayısıyla tehlikenin büyüklüğünü kesin rakamlarla anlatamıyoruz.

Bilinen şey, kadınlara duyulan nefretin bazı çevrelerde onay gördüğü ve saldırganların övülebildiği.

Sonuç her zaman fiziksel saldırı olmuyor. Kadınları aşağılamak, reddeden kişiyi taciz etmek ve tehdidi haklı görmek de bu düşüncenin verebileceği zararlar arasında.

Çocuğunuz odasında, sizin birkaç adım ötenizde olabilir. Ama bu onun güvende olduğu anlamına gelmez. Siz evde olduğunu bilerek rahatlarken birileri onun kırgınlıklarını besliyor, öfkesine hedef seçiyor olabilir.

Aranızda yalnızca bir duvar varken çocuğunuzun dünyasında gerçekten kimin söz sahibi olduğunu biliyor musunuz?