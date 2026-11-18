Medya dünyamız dün yeni bir yara daha aldı... Hem de çok derin bir yara!

SÖZCÜ TV ile SÖZCÜ İnternet Haber Sitesi’ne “Kayyum” atanması, doğal olarak siyasi çevrelerde de, halk arasında da büyük bir tepki yarattı.

SÖZCÜ TV bundan sonra “Kayyum yönetiminde” yayınlar yapacak. Gerçekleri haykıramayacak, ezilen vatandaşların hakkını savunamayacak. Çarşıda-pazarda akıl almaz fiyatları görüp pahalılıktan yakınan insanlarımızın dertlerini yansıtamayacak.

Siyaset alanında da, halk arasında da “SÖZCÜ TV’nin iktidara yönelik eleştirilerini önlemek için “susturulduğu” kanaati hâkim... Neden böyle düşünülüyor? Çünkü bazı gerçekler saklanamıyor.

Dün en az 50 – 60 kişiyle konuştum ve sordum:

“SÖZCÜ TV’nin FETÖ Terör Örgütü ile ilişkisi olduğuna inanıyor musunuz?”

Bakınız, yeminle söylüyorum... Bir kişi bile “Evet inanıyorum” demedi. Hepsi yüzünü buruşturup “Kesinlikle inanmıyorum” diyerek yürüyüp geçti...

Anayasa’mızın 28’inci maddesinde “Basın hürdür. Sansür edilemez... Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” hükmü vardır.

Ancak, ne yazık ki devletin, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını güvenceye alacak önlemleri almadığı görülüyor.