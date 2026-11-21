Cinselliğin ayıp ve utanılacak bir konu olarak öğretildiği ortamlarda büyüyen kişiler, evlendikten sonra da bu duyguların etkisini yaşayabiliyor.

Eşimin yanında nasıl rahat olurum?

SORU

26 yaşındayım, 2 yıldır evliyim. Cinsel konularda eşimin yanında rahat olmak istiyorum ama yetiştirilme tarzımdan dolayı bunu bir türlü sağlayamadım. Bunu nasıl aşarım? S.D./Kayseri



CEVAP

Cinselliğin ayıp, konuşulmaması gereken veya utanılacak bir konu olarak öğretildiği ortamlarda büyüyen kişiler, evlendikten sonra da bu düşüncelerin etkisini yaşayabiliyor. Eşini sevip arzulamak, cinsel yakınlık sırasında rahat olmayı her zaman sağlamaz. Çünkü yıllar içinde öğrenilen utanma ve suçluluk duyguları bir anda ortadan kalkmaz. Cinselliği konuşmak, istekleri paylaşmak ve eşin yanında rahat davranmak zamanla gelişir. Eşlerin birbirini yargılamadan dinlemesi, küçük yakınlaşmalarla güven oluşturması ve cinselliği bir performans değil, ortak bir paylaşım olarak görmesi önemlidir. İstek ve arzuların rahatça konuşulabildiği bir cinsel iletişim dili geliştirmek iyi bir başlangıç olabilir. Utanma duygusu zamanla azalmıyor ve cinsel sorunlara neden oluyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Cinsel hayatımız düzelir mi?

SORU

5 yıldır evliyiz, çocuk sahibi olamadık. Tedavileri bıraktık ama eşimde cinsel istek kalmadı. Düzelir mi? H.A./Bolu

CEVAP

Çocuk sahibi olamamak utanç, üzüntü ve suçluluk yaratabilir. Tedavinin yorgunluğu, hayal kırıklığı ve takvime bağlı cinsellik de isteği azaltabilir. Tedavi bitse bile isteksizlik sürebilir. Kayıp ve yas duygularıyla baş etmek ve cinselliğe dönebilmek için deneyimli bir uzmandan destek almak gerekir.

Yatakta uyumu yakalamak zor mu?

SORU

4 aylık evliyim, daha önce hiç cinsel tecrübem yoktu. Yatakta uyum sorunumuz var. Ne yapmalıyız? T.H./Mersin

CEVAP

Yeni evli çiftlerin uyum için zamana ihtiyacı vardır. Bu süreçte rahat olmak ve beklentiyi azaltmak önemlidir. Eşinizle açık konuşmak ve birbirinizi yargılamadan dinlemek uyumu kolaylaştırır. Kaygı ve bilgi eksikliği bu durumu etkileyebilir. Düzenli çabalara rağmen 6 ay sonra da devam ediyorsa bir cinsel terapiste başvurmanız iyi olur.