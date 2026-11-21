SÖZCÜ TV’yi susturdular da ne oldu?

Başları göğe mi erdi?

Millete çektiği ekonomik sıkıntıları, yoksulluğu mu unutturdular?

Enflasyon mu düştü? Çarşı-pazarda sürekli yükselen fiyatlar mı durdu?

Bunların hiçbiri olmadı ve bu gidişle pahalılıkla koyun koyuna yaşamak ulusça kaderimiz olacak. Artan zorluklar onu gösteriyor.

SÖZCÜ TV bu ülkenin mazlum insanlarının sesiydi... O sesi duymak, dinlemek, vatandaşların yaşadığı ağır hayat şartlarını öğrenmek istemediler...

Ekonomi yönetimine göre Türkiye’de işler iyi gidiyormuş! Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik başarılardan söz ediyor. Peki, ekonomi başarılı olduğu için mi yüksek enflasyon devam ediyor, fiyatlar ürkütücü bir hızla yukarıya doğru tırmanıyor?

İktidar kendini aldatmasın! Vatandaşlar asıl meselenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Halk şöyle düşünüyor:

“Yüzyılın soygunu diye anılan fon vurgununun altından kalkamıyorlar. En etkili, en uyarıcı yayınları yapan SÖZCÜ TV’deki programların meseleyi daha da büyüttüğü kanaatine kapılan iktidar, konuşulanları susturmanın yolunu TV’ye kayyum atamakta buldu. Ancak... Bunun hiçbir sorunu çözmeyeceği, ülkeye adalet ve güven getirmeyeceği görülecektir!”