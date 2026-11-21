Ümit Özlale, YENİ Parti İzmir Milletvekili...

Ama daha önemlisi ekonomi doktoru...

Günlerdir fon yolsuzluğuna ilişkin dosyalar açıklıyor.

Biz de “Aha, şimdi çarşı pazar karışacak” diye ekran başına geçiyoruz...

Sonuç:

Hüsran...

★★★

Çünkü bizdeki heyecan Ümit Hoca’da yok...

Mır, mır, mır bir şeyler anlatıyor; şirket isimleri veriyor, kamu yöneticilerinden söz ediyor, belgeler gösteriyor...

Yetmiyor, yüzlerce milyar liralık işlemlerden bahsediyor.

Ama insanlar “Bu nasıl rezalet?” diye tepki bile gösteremiyor.

Çünkü kimse hiçbir şey anlamıyor...

Daha doğrusu, dersine iyi çalıştığı belli olan Ümit Hoca, anlatmaya gelince... Sınıfta kalıyor.

Her defasında ekranın karşısından şu soruyla kalkıyoruz:

“İyi de ne olmuş?”

★★★

Bir siyasi skandalı yalnızca uzmanların anlayacağı dille anlatırsanız, onu kamuoyuna anlatmış olmazsınız.

Herkes borsa bilmez.

Ama herkes şunu anlayabilir:

Kim ne yaptı? Para nereden geldi? Nereye gitti? Kim kazandı? Halk ne kaybetti?

Dr. Özlale’nin görevi finans piyasaları dersi vermek değil; karmaşık dosyayı sadeleştirip skandalın özünü vatandaşa anlatmak.

Çünkü anlaşılmayan skandal tepki yaratmaz.

Tepki yaratmayan skandal da kısa sürede unutulur.

★★★

Ümit Bey...

Daha fazla belge açıklamadan önce, lütfen bu belgeleri herkesin anlayacağı şekilde anlatmayı öğrenin.

Açıkladığınızı sandığınız dosyalara yazık oluyor!

Duasını bile geri aldı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 2012’de henüz CHP milletvekiliyken sosyal medya hesabından bir dua paylaşmış:

“Allah bizi ve milleti AK Parti’nin ileri demokrasisinden korusun.”

Aradan 14 yıl geçti...

Dünün duası, bugünün utancı oldu.

Candan Hanım da yeni partisinde kabul görmek için olsa gerek, eski paylaşımlarını tek tek sildi.

İstediği kadar silsin...

Asıl mesele, kendisini bunca yıl sırtında taşıyıp adam eden seçmenlerin ve dava arkadaşlarının onu gönüllerinden silmesi...

★★★

Dualar, Allah’a verilen dilekçelerdir!

Dilekçesinin arkasında duramayan, dün tükürdüğünü bugün yalayan kullarını Allah da sevmez!

Sakın ama sakın!

Danıştay, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, iptal edilen üniversite diplomasıyla ilgili itirazını reddetti.

Görünen köy kılavuz istemez:

İmamoğlu’nun adaylığını öyle ya da böyle önleyecekler!

Peki; YENİ Parti’nin yeni adayı kim olacak?

Bu soruyu soruyorum ama sakın kimse yanıtlamaya kalkmasın...

Çünkü eğer yeni bir aday şimdiden açıklanırsa, bu arkadaşlar ne yapar eder; onu da bir şekilde engeller!

Sözüm Özgür Özel’e:

Yeni adayınızın adını sakın hiçbir yerde söylemeyin.

Seçim sürecinin başlamasını bekleyin!

Yoksa hem adayı, hem de koca ülkeyi yakarsınız!

GÜNÜN SORUSU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halktan gelen tepkiyi gördü ve yanlıştan döndü. “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıkladı. Sorum kendisine:

Üç ay önce bu konuda çıkarılan yasaya destek vererek, partinize yeni üye katılımlarının önünü kestiğinizi de itiraf edecek misiniz?