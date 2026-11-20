Yıllardır saf saf yazıp durmuşum:

“Siyasette erkek egemenliği bitsin! Meclis’e, belediyelere kadın eli değsin!”

Niye?

Çünkü benim hayal dünyamda kadınlar daha ilkelidir!

Sözünün eridir, merttir!

Rüzgara göre yön değiştirmez, baskıya boyun eğmez!

Şu yaşadıklarımıza bakıyorum da meğer ne kadar safmışım...

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Seçmen de 31 Mart 2024’te benim gibi düşündü.

Gitti sandığa; oyunu kadın adaylara verdi.

“Bu bozuk düzeni kadınlar düzeltecek” dedi.

Sonra ne oldu?

Bizim “dik duruşlu” sandığımız o hanımefendilerin bazıları, birer rozet koleksiyoneri çıktı!

Şu tabloya bir bakın, insanın inanası gelmiyor:

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu...

- Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca...

- İstanbul Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel...

- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal...

- İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı...

Dün de...

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer...

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir...

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Sanki ortada “Kim daha hızlı saf değiştirecek?” yarışması var!

Hepsinin bahanesi de fotokopiyle çoğaltılmış gibi aynı:

“Halkımıza daha iyi hizmet etmek için!”

Yahu geçin bu masalları!

Yaptığınız şey düpedüz siyasi kapkaççılıktır!

Kadının, kadına ihanetidir!

Sizin bu “hızlı dönüşleriniz” yüzünden en büyük kazığı yine bu ülkenin kadınları yedi!

Yıllardır “kadınlar siyasette daha çok yer alsın” diye yırtınanların suratına tokat gibi indiniz!

Şimdi sokaktaki adam bıyık altından gülerek ne diyor biliyor musunuz?

“Gördünüz mü? Koltuk ve ikbal tatlı gelince kadını erkeği kalmıyormuş; hepsi aynı hamurdanmış!”

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Hepinize yazıklar olsun; dönek hanımlar!

Kendi oturma organlarınızı kurtardınız ama kadın mücadelesinde hak etmediğiniz kadar büyük bir yara açtınız...

Hiçbir şeyden utanmıyorsanız, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’tan...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten...

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’den utanın...

O yürekli kadınların kesip attığı tırnak bile olamazsınız!

İsmail özgür; ama...

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine tutuklanan BirGün muhabiri kardeşimiz İsmail Arı dün beraat etti.

Aslında tutuklanması bile büyük saçmalıktı.

Şikayet üzerine telefonla ifadeye çağrılmıştı.

Kaçmak aklına bile gelmedi; kalktı adliyeye gitti.

Savcılığa ifadesini verdi.

Sonra hoooop tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim, verdiği ifadeyi zapta bile geçirmeye gerek görmeden, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada gözaltındayken, nezarethanede yer olmadığı için taş zeminde uyumak zorunda kaldı.

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İsmail şimdi özgür.

Çünkü mahkeme suçsuzluğuna hükmetti...

Peki; şimdi ne olacak?

O savcıya ve ifadesini zapta bile geçirmeden tutuklayan hakime soruyorum:

İsmail’e yaşattığınız bu travma için. Biraz olsun vicdanınız sızlıyor mu?

GÜNÜN SORUSU

Bizim televizyona kayyum atandı ya... Merak edip araştırdım, Türkiye’de aklınıza gelen bütün makamlara, kurumlara kayyum atanması mümkünmüş. Bir makam hariç! Sorum size:

Tahmininiz var mı?