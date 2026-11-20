Farklı ilişkilerde aynı cinsel sorunun yaşanması, nedenin yalnızca eşte aranmaması gerektiğini gösteriyor…

Acaba problem bende mi?

SORU:

İkinci evliliğimi yaptım, ilk evliliğimde cinsel isteksizlik ve orgazm sorunu yaşıyordum. Bunu eşimden bildim, şimdi bir yıldır evliyim yine aynı sorunu yaşıyorum. Problem bende mi? H.E./İzmir



CEVAP:

Aynı cinsel sorunların farklı ilişkilerde tekrarlanması, nedenleri yalnızca eşte aramamak gerektiğini düşündürür. Cinsel istek ve orgazm; kişinin beden algısı, geçmiş deneyimleri, yetiştirilme biçimi, cinsellikle ilgili kaygıları ve duygusal dünyası gibi pek çok etkenden beslenir.

Dolayısıyla eşin ilgili ve anlayışlı olması her zaman sorunun kendiliğinden çözülmesini sağlamaz. Burada önemli olan kendini suçlamak değil, tekrarlayan güçlüğün altında nelerin bulunduğunu anlamaktır.

Cinselliği bir görev veya başarı ölçüsü hâline getirmemek, orgazma ulaşma baskısını azaltmak, kişinin kendi haz ve isteklerini tanıması yararlı olabilir. Sorunun devam etmesi ve evlilik birliğine zarar verecek bir duruma gelmesi halinde bir cinsel danışmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

Evliliğimiz için bir umut var mı?

SORU:

8 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Kavga edince eşim, “önce karını mutlu etmeyi öğren” diyerek beni aşağılıyor. Bizim için umut var mı? E.F. /Artvin

CEVAP:

Her evlilikte tartışma olabilir. Ancak cinsel bir kusur üzerinden yapılan eleştiri çok kırıcı olur ve kalıcı duygusal hasara yol açabilir. Bu, ateşle oynamaktır. Hemen boşanmayı düşünmeden önce birlikte bir evlilik terapistine, ardından bir cinsel terapiste başvurarak profesyonel destek almanız uygun olur.

Romantizm 7 yıl sonra sürer mi?

SORU:

7 yıldır evliyim. Eşim her sevişme öncesi romantik olmadığımı söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım, seksten soğudum. Bu kadar yıldan sonra romantizm olur mu? İ.S./İzmir

CEVAP:

Cinsellikte erkekler erotizmden, kadınlar romantizmden beslenir. Kadın, sevgiyi, sabrı ve desteği test ettiği davranışların bütününe ‘romantizm’ der. Bunu bir külfet gibi görmeyip, eşinize ilginizi göstermek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. İhtiyacınız olan kaynakları, ilişkinizin ilk aylarındaki anıları hatırlayarak bulabilirsiniz.