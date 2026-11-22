RAMS Park’taki zemin sıkıntısı nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, rekor için sahadaydı. Sakatların çokluğu ve hafta içi oynanacak Aston Villa maçı için Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 11’de yaptığı 5 değişiklikle mecburi rotasyona gitti.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Torreira’nın attığı golle öne geçti. Atılan gole Samsunspor cephesi kalecinin görüş açısının kapatıldığı gerekçesiyle ofsayt itirazında bulunsa da karar değişmedi.

✶✶✶

MAÇIN başında gelen gole rağmen oyundan kopmayan Samsunspor, Sousa ve Watt ile Galatasaray’a zor anlar yaşattı. Sarı-kırmızılar ilk yarı topa sahip olsa da, kendi oyunundan uzaktı. Orta alanda verilen boşluklar, defansın arkasına atılan toplarda savunmanın yavaşlığı derken ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.

✶✶✶

GALATASARAY ikinci yarıya neredeyse golle başladı. Ama Samsunspor’un cevabı da gecikmedi. Yani yine oyuna ortak oldular.

İkinci yarıda Mendes ve Coulibaly Galatasaray’ın sol tarafını darmaduman etti. Biraz daha becerikli olsalar şu anda farklı bir sona tanık olabilirdik.

OKAN hoca, önündeki kritik maçları düşünerek yaptığı değişikliklerle risk aldı. Kazandığı toplarla iyi işler yapan Batrakov, orta sahayı ayakta tutan Torreira derken, Galatasaray son dakikalara doğru korku dolu anlar yaşadı. Sahadaki oyuncular ve Okan Buruk’un Uğurcan’a teşekkür etmeli.

✶✶✶

DÜN akşam alınan galibiyet şans mı, yoksa Samsunspor’un beceriksizliği mi? Hayır...

Tartışmasız iki takım arasındaki kalite. Bu kadar eksik isim, kötü futbol derken Galatasaray kazanmasını bildi ve Beşiktaş derbisi öncesi kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.