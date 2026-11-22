Dün gazetelerde yayınlanan ilginç bir fotoğrafı görünce uzun uzun baktım ve üzüldüm...

“Bırakın Belediye Başkanlarını, hiçbir insan böyle acıklı bir duruma düşmemeli” diye düşündüm.

Üçü kadın, 9 Belediye Başkanı, duvarın dibinde dizilmiş, “Hazır ol” durumunda iktidar partisi AKP’ye geçmeyi bekliyorlardı.

Bunlar daha kısa süre önce CHP’li ve İYİ Partili idi. Dün el ele tutuştular, kameraların karşısına geçip kollarını havaya kaldırarak AKP’li oldular!

Millet onlara AKP’ye geçsinler diye mi oy vermişti? Hayır! Tam tersine onlara haktan ve haklıdan yana olup AKP’ye muhalefet etsinler diye oy vermişlerdi.

Bu 9 Belediye Başkanı seçim döneminde AKP hakkında sert eleştiriler yaparak seçmeni kendi taraflarına çekmişlerdi.

CHP’den, İYİ Parti’den aday oldular, CHP’li, İYİ Partili vatandaşların oylarını alarak onların sayesinde “Başkanlık koltuğuna” oturdular, sonra da başları sıkışınca, AKP’ye kapak attılar!

Birçok seçmen gönderdiği mesajlarla saf değiştiren başkanları protesto edip:

“Oylarımıza ihanet ettiler diye düşünüyoruz. Açıkça aldatıldık! Bundan sonra bir daha başkanlık yüzü göremezler! Şunu da düşünmeliyiz: Birtakım endişeleri var ki, soruşturmadan kurtulmak için AKP’ye sığındılar!” şeklinde yorumlar yaptılar.