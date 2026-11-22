Çocuk doğduktan sonra eşler sevgili olmaktan çok anne-baba rolüne sıkışabiliyor. Yakınlaşma içinse büyük değişimler değil, küçük adımlar yetiyor.
Eski hailmize nasıl döneriz?
SORU
7 yıldır evliyim. İki yaşındaki çocuğumuz doğduktan sonra cinsel hayatımız bitti. Kendimize zaman kalmıyor. Yeniden eski halimize nasıl döneriz? İ.S./Bursa
CEVAP
Çocuk sahibi olmak, eşlerin yaşam düzenini köklü biçimde değiştirir. Çocuk öncesi ve sonrası adeta bir milat gibidir. Uykusuzluk, yorgunluk, sorumlulukların artması ve sürekli çocukla ilgilenmek, çiftlerin birbirine ayırdığı zamanı azaltabilir. Zamanla eşler, anne-baba rollerine sıkışarak evliliği adeta bir çocuk bakıcılığına dönüştürebilir. Ancak çocuk sahibi olmak, çift ilişkisinin geri plana atılması gerektiği anlamına gelmez. Yeniden yakınlaşmak için büyük değişiklikler beklemek yerine küçük adımlar atılabilir. Çocuğun bakımını paylaşmak, haftada birkaç saat yalnız kalınabilecek bir zaman yaratmak, birlikte yemek yemek, sohbet etmek ve fiziksel yakınlığı yeniden başlatmak yeni bir başlangıç yapmaya yardımcı olabilir. Cinselliği hemen eski sıklığına döndürmeye çalışmak yerine, önce eş olarak birbirine zaman ayırmak gerekir.