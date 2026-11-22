Çocuk doğduktan sonra eşler sevgili olmaktan çok anne-baba rolüne sıkışabiliyor. Yakınlaşma içinse büyük değişimler değil, küçük adımlar yetiyor.

Eski hailmize nasıl döneriz?

SORU

7 yıldır evliyim. İki yaşındaki çocuğumuz doğduktan sonra cinsel hayatımız bitti. Kendimize zaman kalmıyor. Yeniden eski halimize nasıl döneriz? İ.S./Bursa



CEVAP

Çocuk sahibi olmak, eşlerin yaşam düzenini köklü biçimde değiştirir. Çocuk öncesi ve sonrası adeta bir milat gibidir. Uykusuzluk, yorgunluk, sorumlulukların artması ve sürekli çocukla ilgilenmek, çiftlerin birbirine ayırdığı zamanı azaltabilir. Zamanla eşler, anne-baba rollerine sıkışarak evliliği adeta bir çocuk bakıcılığına dönüştürebilir. Ancak çocuk sahibi olmak, çift ilişkisinin geri plana atılması gerektiği anlamına gelmez. Yeniden yakınlaşmak için büyük değişiklikler beklemek yerine küçük adımlar atılabilir. Çocuğun bakımını paylaşmak, haftada birkaç saat yalnız kalınabilecek bir zaman yaratmak, birlikte yemek yemek, sohbet etmek ve fiziksel yakınlığı yeniden başlatmak yeni bir başlangıç yapmaya yardımcı olabilir. Cinselliği hemen eski sıklığına döndürmeye çalışmak yerine, önce eş olarak birbirine zaman ayırmak gerekir.

Neden cinsellik zevk vermiyor?

SORU

34 yaşında evli bir kadınım. Fazla kilolarımdan kurtulmak için diyetteyim. Ancak hiç cinsel isteğim kalmadı. Sebebi nedir?/ S.P./Antalya



CEVAP

Vücudun kendine özgü bir dengesi vardır. Her türlü hızlı değişim bu dengeyi bozar ve bir adaptasyon süresine ihtiyaç duyulur. Özellikle hormonal denge çok hassastır. Hızlı zayıflama, östrojen ve testosteron dengesini olumsuz etkileyerek cinsel isteksizlik ve uyarılma sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle acele etmeyip yeni kilonuz sabitlenene kadar beklemeniz gerekebilir.

Eşimle bu sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman yakınlık yaşamak istesem onun için yanlış zaman oluyor. Bu sorunu aşabilir miyiz? /F.R./Samsun



CEVAP

Erkekler için yakınlık isteği daha çok anlık olabilir. Kadınlar için ise duygusal bir hazırlık ve günlük hayatın akışı içinde kendine ait bir zaman gerekebilir. Bu farklılık, özellikle evliliğin ilk yıllarında uyumu zorlaştırabilir. Evlilik ilişkisi oturdukça eşler birbirine alışmaya başlar. Cinsellik dışında da birlikte vakit geçirmek, gün içinde sık sık dokunmak, iltifat etmek karşılıklı anlayışı güçlendirebilir.