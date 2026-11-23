Tekdüze cinsellik heyecanı azaltabilir. Yenilik istemek ise fazla beklentili olmak değildir.

Ben mi çok şey istiyorum?

SORU:

Bir yıldır evliyim, orgazm güçlüğü yaşıyorum. Eşimin cinsellik anlayışı çok tekdüze, bu beni heyecanlandırmıyor. Farklı olmasını isteyince dikkati dağılıyor. Ben mi çok şey istiyorum? M.F./Düzce

CEVAP:

Hayır, çok şey istemiyorsunuz. Cinsel yaşamda her iki tarafın da beklenti ve isteklerinin karşılanması önemlidir. Sürekli aynı şekilde yaşanan, yeniliğe ve karşılıklı keşfe kapalı bir cinsellik zamanla heyecanı azaltabilir. Kadınlarda haz yalnızca fiziksel uyarılmayla değil, duygusal yakınlık, rahatlık ve zihinsel hazırlıkla da ilişkilidir.Orgazmı bir hedefe dönüştürmek doğal akışı bozabilir. Beklentilerinizi açıkça konuşmanız, ön sevişmeye daha fazla zaman ayırmanız ve farklı yakınlaşma biçimlerini birlikte keşfetmeniz cinsel yaşamı canlandırabilir. Önemli olan iki tarafın da kendini rahat hissetmesidir. Sorun sürerse profesyonel destek almanız uygun olur.

İlişkide nerede hata yapıyorum?

SORU:

29 yaşındayım, evliyim. Cinselliği en iyi şekilde yaşamak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyorum ama eşim bu kadar planlı seks olmaz diyerek rahatsız oluyor. Nerede yanlış yapıyorum? F.C./Balıkesir

CEVAP:

Cinsel duygular, düşünceler ve istekler her zaman kontrol edilemez ve planlanamaz, biraz akışına bırakılmalıdır. İlişki öncesi ortam hazırlama, öz bakım ve cinsel fanteziler gibi hazırlıkların yapılması, birliktelik başladıktan sonra ise akışına bırakılması gerekir. Eşinizle konuşarak planlı olmakla doğal olmak arasında bir orta yol bulmanız uygun olur.



Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

38 yaşındayım, ilk çocuktan sonra eşime karşı cinsel isteğim azaldı. Eşim bunu yakınlarıyla paylaştı. O günden sonra ona karşı hiçbir şey hissetmez oldum. Duygularım değişir mi? H.R./Tekirdağ

CEVAP:

Evliliğin temel kurallarının başında mahremiyet gelir. Cinsel sorunlar, maddi sıkıntılar ve anlaşmazlıklar gibi çifti ilgilendiren konular üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Buna anne-baba ve kardeşler de dahildir. Bunun etkilediği ilk alan cinsel yaşamdır. Önce güven sorunu aşılmalıdır. Güven, karşılıklı açıklık ve samimiyetle yeniden sağlanır.