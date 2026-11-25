Galatasaray, Aston Villa ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde tribünlerden Filistin halkına yönelik destek mesajlarına yer verdi. İsrail hükümetinin şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarısına rağmen RAMS Park tribünlerinde Gazze ve Filistin'e yönelik dayanışma mesajları içeren pankartlar açıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesinde gündeme gelen yaptırım uyarılarına rağmen Filistin'e destek mesajlarını sürdürdü.

İsrail hükümetinin şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarılarına rağmen RAMS Park tribünlerinde Filistin'e destek mesajları yükseldi. Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik dayanışma pankartlarıyla geri adım atmadı.

RAMS PARK TRİBÜNLERİNDE FİLİSTİN MESAJLARI

Karşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde tribünlere asılan "Özgür Filistin" yazılı pankart dikkat çekti.

Mücadele sırasında da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları içeren farklı pankartlar tribünlerde yer aldı.

Taraftarların açtığı pankartlarda şu ifadeler dikkat çekti:

-"İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun"

-"Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma"

-"İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze"

Galatasaray taraftarlarının tribünlerden verdiği bu mesajlar, karşılaşmanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

İSRAİL'İN UEFA'YA ŞİKAYETİ SONRASI CEZA UYARISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği bildirilmişti.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında da söz konusu pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ceza uygulanabileceği yönünde uyarıda bulunulduğu aktarılmıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Galatasaray taraftarlarının Aston Villa karşılaşmasında Filistin'e destek mesajları vermeyi sürdürmesi dikkat çekti.

DURSUN ÖZBEK: FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de daha önce yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.

Özbek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz."