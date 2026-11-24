Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa maçı öncesinde gündeme damga vuran bir açıklama yaptı. Özbek, taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle Netanyahu hükümetinin sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikâyet ettiğini duyurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanacak karşılaşma öncesinde HT Spor'a konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübün UEFA'ya şikâyet edildiğini açıkladı.

İsrail hükümetinin söz konusu girişimine tepki gösteren Özbek, Galatasaray'ın Filistin halkına yönelik desteğinin insani ve vicdani bir duruş olduğunu vurguladı.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dursun Özbek, taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübün UEFA'ya şikâyet edildiğini öğrendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikâyet etmiş.

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."

UEFA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamasında UEFA'nın tutumuna da değinen Galatasaray Başkanı, futbolun siyasi baskılara konu edilmemesi gerektiğini ifade etti. Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."