Bu yaşlar genellikle menopozun başladığı yaşlardır ve genel kanı menopoza giren kadının cinselliği bittiği şeklindedir… Ancak bu doğru bir bilgi değildir.

Cinsel isteğim yeniden artar mı?

SORU:

26 yıldır evli bir kadınım. 50 yaşından sonra cinsel hayatımın eskisi kadar canlı olmadığını hissediyorum. Bu yaşlarda cinsel isteği ve heyecanı yeniden kazanmak mümkün mü? M.D./Nevşehİr

CEVAP:

50 yaşından sonra bedenin değişmesi, cinselliğin sona erdiği anlamına gelmez, sadece doğurganlık biter. Yaşla birlikte bedensel değişiklikler, hormon düzeylerindeki farklılıklar, stres, sağlık sorunları veya uzun yılların getirdiği ilişki rutini cinsel isteği etkileyebilir. Ancak cinsel yakınlık yalnızca gençlikle ilgili değildir. Eşlerin birbirine yeniden zaman ayırması, dokunmayı ve yakınlığı artırması, cinsellik hakkında daha açık konuşması ve rutinin dışına çıkması cinsel heyecanı yeniden canlandırabilir. “Eskisi gibi olmak” yerine, bugünkü bedenimiz ve ilişkimizi tanıyarak yeni bir yakınlık kurmak daha gerçekçi bir beklentidir. Cinsel istekte belirgin ve kalıcı bir değişiklik varsa, öncelikle fiziksel nedenlerin değerlendirilmesi; ardından duygusal boyutların ele alınması da faydalı olabilir.

Rahmin alınması sorun yaratır mı?

SORU:

29 yaşındayım, doğumda kanama nedeniyle rahmim alındı. Cinsel hayatım biter mi, haz alır mıyım? P.S./Muğla



CEVAP:

Hayır, bitmez. Haz ve orgazm rahimle değil, klitoris ve vajina ile ilgilidir. Rahim alınsa bile bu yapıların sinirleri korunduğu için haz almaya ve orgazm olmaya devam edebilirsiniz. Kendinizi eksik ya da kusurlu hissetmeyin. Fiziksel iyileşmeniz tamamlandıktan sonra cinsel hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Evlenince mutlu olur muyum?

SORU:

Erkek arkadaşımla 5 aydır birlikteyiz. Çok yakışıklı ama sürekli tartışıyoruz. Evlenirsem mutlu olur muyum? E.N./Malatya



CEVAP:

Fiziksel tek başına bir evliliği taşımaz. Araştırmalar, uzun süreli ilişkilerde dürüstlük, sadakat, sıcaklık ve ortak değerlerin önemini gösteriyor. Kendinize şunu sorun: Bir gün ona duyduğunuz yoğun aşk biraz azaldığında, geriye kalan arkadaşlık ve uyumla mutlu olur muyum? Şu an sık tartışıyorsanız, acele etmeden onu tanımanız daha sağlıklı olacaktır.