İslâmî camiada büyük ağırlığı olan “Hüdayi Vakfı”, yani “Erenköy Cemaati” uzun yıllardan beri kesin ve kararlı bir tutumla iktidara destek oluyordu.

25 yıldan beri ilk defa AKP yönetimini eleştiren sert bir bildiri yayınlaması büyük yankı yarattı.

Cemaat, FON SKANDALI nedeniyle yaptığı açıklamada:

“Bu kriz bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez” denildi.

Bu ifade çok önemli. Hemen “Kim denetlemedi? Kim kayırdı? Kimler göz yumdu?” sorularını akla getiriyor.

Bildiride “Çürümeden” de söz edilerek şu sözlere yer veriliyor:

“Toplumlar bir günde yıkılmaz. Önce utanmaz olur. Sonra kötülüğün adı değişir. En sonunda kötülük alkışlanır. Biz bugün bu üç basamağın üçünü de aynı zamanda yaşıyoruz.”

İktidara seslenen “Hüdayi Vakfı” ayrıca aile ve genç nesiller üzerinde de kaygı duyuyor “Toplumsal çürümenin” ülkenin geleceğini tehdit ettiğini vurguluyor.

Bu, İslâmî camia adına önemli bir çıkıştır. İlkelerin, inançların ve toplumsal bir değişim çağrısının kamuoyuna açık, net ve yazılı olarak ilan edildiği bir manifestodur.