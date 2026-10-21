İlişkide önemli olan “yeterli olma” kaygısına kapılmadan, iki kişinin de kendini rahat ve değerli hissettiği bir yakınlık kurabilmektir.

Eşim ilişkiden sonra bana neden soğuk davranıyor?

SORU:

25 yaşımdayım bir yıldır evliyim. Eşim her cinsel yakınlıktan sonra bana soğuk davranıyor. İlişki olması gerekenden kısa sürüyor, sebebi bu olabilir mi? R.M./İstanbul

CEVAP:

Eşinizin her cinsel yakınlıktan sonra mesafeli davranması, yalnızca fiziksel bir memnuniyetsizlikten değil, ilişkide konuşulmayan bazı duygusal veya cinsel beklentilerden de kaynaklanabilir. Böyle bir durumda, konuyu her ikinizin de sakin olduğu bir zamanda konuşmayı deneyebilir, duygu ve düşüncelerinizi açık ve suçlamayan bir yaklaşımla dile getirebilirsiniz. Eşinizin nelerden hoşlandığını, nelerin eksik kaldığını ve cinsel yakınlığın nasıl daha doyurucu hale gelebileceğini birlikte konuşarak belirsizlikleri azaltabilir, cinsel yaşantınızı daha uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Cinsellik bir performans sınavı değildir. Cinsel sorunlarda açık ve dürüst bir iletişim, çoğu zaman sorunların bir uzman desteği olmadan çözülmesi için yeterli olmaktadır.

Eşim bu konuda niye ısrar ediyor?

SORU:

34 yaşında ikinci evliliğimi yaptım. Eşim benden önceki evliliğimde hiç yapmadığım şeyleri istiyor. Neden ısrarcı? Ne yapabilirim? H.T. / İstanbul

CEVAP:

Erkekler gençlikte izledikleri filmlerin etkisiyle gördüklerini eşlerinden bekleyebilir, kadınlar ise daha tutucu olabilir, bu da uyum sorunu yaratabilir. Her iki eşin rızası varsa fantezi yaşanması normaldir ama istemediği bir şeye zorlamak doğru değildir. Sınırlarınızı net dile getirmeniz ve zorlama devam ederse uzmandan destek almanız önerilir.



Eşime zamanla ilgi duyar mıyım?

SORU:

23 yaşında yeni evli bir kadınım. Ailemin zoruyla evlendim, eşime karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Aramız zamanla düzelir mi? M.Y./Kayseri

CEVAP:

Cinsel çekim romantik aşktan farklıdır ve iyi tanınmayan kişilere de duyulabilir. Büyük aşkla başlayıp kısa sürede biten ilişkiler olduğu gibi, başlangıçta hiçbir şey hissetmeyen kişiler arasında sonradan aşk ve şehvet oluşabilen örnekler de vardır. Cinsel çekim iletişim, etkileşim, erotizme yer verme ve kadın-erkek kimliklerini öne çıkarma ile yaratılabilir.