Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre 3 madenci hayatını kaybederken, 5 madencinin de yaralandığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması can kaybına ve yaralanmalara yol açtı. Olayda hayatını kaybeden madenci sayısının 3’e yükseldiği, yaralı sayısının ise 4 olarak açıklandığı bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyşa ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çiftçi’nin yaptığı paylaşım şöyle;

“Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

“BİR MADENCİ MADENDEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maden kazasında 2 işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Madende bulunan bir işçiye ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, “Şu anda bir madencimiz madende. Kendisine ulaşıldı, çıkarılmaya çalışılıyor. Hayati durumuna ilişkin henüz kesin bir teyit almadık. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu ayrıca yaralı işçilerden 2’sinin entübe edildiğini açıkladı.