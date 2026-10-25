Ankara Sincan’da müşterilerin çantalarını bantlayıp kilitli dolaplara koyan zincir market, belediyenin tebligatının ardından uygulamayı sonlandırdı. Vatandaşların şikâyeti üzerine yapılan incelemede uygulama kamera kayıtlarından tespit edildi. Konu Ticaret Bakanlığına da iletildi.

DHA- Ankara’nın Sincan ilçesinde bir zincir markete alışveriş için gelen müşterilerin çantalarının bantlanarak mağaza girişindeki kilitli dolaplara konulması tepki çekti. Vatandaşların belediyeye yaptığı şikâyetler üzerine inceleme başlatan zabıta ekipleri, uygulamayı tespit etti. Belediyenin işletmeye gönderdiği tebligatın ardından çantaların bantlanarak dolaplara bırakılması uygulamasına son verildi.

ZABITA EKİPLERİ KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Sincan’da alışveriş yapan vatandaşlar, zincir markete girerken çantalarının bantlandığını ve mağaza girişindeki kilitli dolaplara bırakılmak zorunda olduğunu belirterek belediyeye şikâyette bulundu. Hırsızlığı önleme amacıyla yapıldığı öne sürülen uygulama, belediyenin WhatsApp ihbar hatlarına da bildirildi.

Şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, güvenlik görevlilerinin müşterilerin çantalarını teslim alarak bantladığı ve vestiyer bölümündeki kilitli dolaplara yerleştirdiği belirlendi.

BELEDİYEDEN İŞLETMEYE TEBLİGAT

Tespitlerin ardından işletmeye tebligat gönderen belediye, uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı ve mülkiyet hakkı gibi temel haklarla bağdaşmadığını bildirdi. Tebligatta, uygulamanın devam etmesi durumunda idari işlem yapılabileceği uyarısı yer aldı. Konunun ayrıca Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Tebligatın ardından işletme, müşterilerin çantalarının bantlanarak kilitli dolaplara konulması uygulamasını sonlandırdı.

“VATANDAŞIN RENCİDE EDİLMESİNE GEÇİT VERMEYİZ”

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, market şubelerinde yapılan kontrollerde uygulamanın sona erdiğinin görüldüğünü belirtti.

Ocak, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tebligatın ardından ilgili zincir marketin mağazalarını ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz. Bu hamlenin vatandaşımızın iyiliğine sonuçlanması bizi gururlandırdı. Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz.”

“VATANDAŞIMIZIN YÜZÜ YERE DÜŞMESİN”

İşletmelerin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak bu kaygıların müşterileri mağdur edecek uygulamalarla giderilmemesi gerektiğini vurgulayan Ocak, hırsızlıkla mücadele konusunda alternatif çözümler geliştirmek için iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ocak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir. Hırsızlıkla mücadele için kaymakamımızla, emniyet müdürümüzle ve market yöneticilerimizle oturup ortak akılla yeni yöntemler belirlemeye, katkı sunmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımızın yüzü yere düşmesin” dedi.