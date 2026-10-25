Biri yazdı diye, diğeri ise yazmadı diye hapiste!

Basın üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha artıyor.

İktidarı ya da ona yakın kişileri haberleriyle rahatsız ve huzursuz eden gazetecilere cezaevinin yolları görünüyor.

Son tutuklananlar Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı...

Hukuk ve yasalar “Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisnadır” diyor ama o hüküm ülkemizde artık kâğıt üzerinde kalmış gibi...

İsmail Arı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun eski başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Oraya giden Arı önce gözaltına alındı, sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Arı, iktidara yakın olan Ebubekir Şahin’in “Akrabalarını kurumda yönetici yaptığına dair” haber yazdığı için tutuklanmış!

Murat Ağırel de tam tersine “belgeleri yetersiz bulup” haber yazmadığı için hapse atılmış!

Yazsan suç, yazmasan yine suç! Hukukta böyle bir şey olur mu?

Ne yapsın gazeteciler? Halkın haber alma hakkına saygı gösterip gerçeğin peşinde koşmasınlar mı?