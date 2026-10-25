İlişkide daha iyi olma isteği erkekleri,gerçekte ihtiyaç duymadıkları halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Ancak bu yanlış…

Niye ilaçsız sorun yaşıyorum?

SORU:

35 yaşındayım, sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmadan ilişkiye giremiyorum. Daha iyi olsun diye ilaca başladım. Şimdi ilaçsız yapamıyorum. Bana yol gösterir misiniz? Z.T./Antalya

CEVAP:

Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın aldığı bir çağda yaşıyoruz. Süper ve herkesten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel organik nedenlerle sertleşme sorunu olan erkekleri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son, kalıcı sertleşme sorunudur.Sizin önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir checkup yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyonu sağlayabilirsiniz. Cinsel tahrikin güçlenmesi için kısa bir süre cinsel perhiz yapmanız uyarılmayı kolaylaştırır.

İlişkimiz neden bu hâle geldi?

SORU:

28 yaşındayım, nişanlım ayrılmak istiyor. Cinsel yönden uyumluyduk. Niye böyle oldu? Ç.E. / Antalya

CEVAP:

Cinsel uyum olsa da iletişim, değerler, gibi alanlarda anlaşmazlık varsa ilişki yürümeyebilir. Nişanlınız konuşarak çözmek yerine bitirmeyi seçmiş görünüyor. Bunu bir deneyim olarak görüp, yeni ilişkinizde baştan itibaren tüm alanlarda uyuma bakmanız sağlıklı olur.

Kısır döngüden nasıl kurtuluruz?

SORU:

2 yıldır evliyiz, sürekli tartışıyoruz. Cinsel hayatımız da bozuldu. Ne yapmalıyız R.S./Samsun

CEVAP:

Bazen evlilik sorunu cinselliği, bazen cinsellik evliliği bozar. Sizde ilk olan çatışmalar gibi duruyor. Önce çatışmalar azaltılıp duygusal yakınlık onarılır, sonra cinsel sorun ele alınır. Gerekirse bir çift terapistine başvurabilirsiniz.