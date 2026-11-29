Mersin'de Brezilya'dan hareket eden Kamerun bayraklı gemide, özel bölmedeki boşluğa halatlarla bağlanmış 136 kilogram kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 600 milyon TL değerindeki uyuşturucuyla bağlantılı 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Mersin'de jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda, Brezilya'dan hareket eden Kamerun bayraklı bir gemide 136 kilogram kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan uyuşturucuyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Aramaya Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri katıldı. Kokain, geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde bulundu.

İKİ OPERASYONDA 486 KİLOGRAM KOKAİN

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eylül ayında da Mersin'de Brezilya'dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını hatırlattı. Çiftçi, iki operasyonda el konulan toplam 486 kilogram kokainin değerinin yaklaşık 2,1 milyar TL olduğunu belirtti.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz!"

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelenin karada jandarma, denizde ise Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, operasyonda görev alan ekiplere ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.