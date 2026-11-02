Okullardaki fiziki sorunlar, öğretmen yetersizliği ve ders saatlerinin uzunluğuna karşı Fransa’da Z kuşağından gençlerin başlattığı eylemler, tüm Avrupa ülkelerini saran bir ‘eşitlik’ hareketine dönüştü. Yetişkin birey başına düşen servet bakımından dünyanın en zengin ülkesi olan İsviçre de sonunda protestolardan nasibini aldı.

EŞİTLİK İSTEDİLER

Hafta sonu Fransa ve İspanya’nın büyük kentleri ile Almanya’da toplam 34 şehirde gerçekleştirilen Z kuşağı eylemleri, İsviçre’nin Zürih ve Basel kentlerine de yayıldı. Diğer ülkelerdeki gençlerin mesajlarını benimseyerek ‘ekonomik ve sosyal eşitlik’ isteyen İsviçreli gençler, polis güçleriyle yer yer çatışmalara girdi. Avrupa çapındaki gösterilerde 2 bine yakın kişi gözaltına alındı.

SIRBİSTAN’DA İKTİDARI DEVİREN ÖĞRENCİLER TEMİZLİĞE BAŞLADI

Sırbistan’da protestoları sonucu Cumhurbaşkanı Vucic’in 14 yıllık iktidarını tarihi bir seçim zaferiyle bitiren üniversite öğrencileri, bu kez temizlik için sokaklara indi. Ellerine süpürge ve bezleri alıp 2 yıl süren eylemler sırasında yıpranan ve kirlenen metro istasyonu, alt geçit gibi alanları temizleyen gençler, büyüklere örnek oldu.