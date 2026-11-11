Türkiye’de yüksek enflasyon ve kira, gıda ile ulaşım giderlerindeki artış, vatandaşların geçim mücadelesini her geçen gün zorlaştırıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, mevcut gelirleriyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.
2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen ücret de hayat pahalılığı tartışmalarının odağında yer aldı. 2027 yılında yapılacak zam için beklentiler şimdiden gündeme gelirken, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar da başladı.
AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında asgari ücretin mevcut durumunu ve 2027 yılına ilişkin zam beklentilerini değerlendirdi.
Karakaş'ın aktardığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya yükseldi.
Söz konusu rakamlar, 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücretin açlık sınırının yaklaşık 9 bin 949 lira altında kaldığını gösteriyor.
Karakaş, asgari ücretin artık yalnızca işe yeni başlayanların aldığı bir ücret olmaktan çıktığını, birçok çalışan için ortalama ücret seviyesine dönüştüğünü savundu. Yazıda özellikle çocuklu ailelerin geçim koşullarının giderek ağırlaştığına dikkat çekildi.
2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ
2027 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler de gündeme gelmeye başladı. İsa Karakaş'ın değerlendirmesinde, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisiyle Ankara kulislerinde yüzde 30 zam senaryosunun konuşulduğu aktarıldı.
Henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmazken, yüzde 30 artış ihtimali üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2027 yılında asgari ücretin ulaşabileceği rakamlar belli oldu.
YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2026 yılında brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda ortaya çıkacak tahmini rakamlar şöyle:-Mevcut net asgari ücret: 28.075,50 TL
-Mevcut brüt asgari ücret: 33.030 TL
-Tahmini brüt asgari ücret: 42.939 TL
-Tahmini net asgari ücret: 36.498,15 TL
-Öngörülen zam oranı: Yüzde 30
Hesaplamada brüt ücret üzerinden yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintisi esas alındı. Gelir vergisi ve damga vergisinin asgari ücret istisnası kapsamında sıfır kabul edildiği hesaplamada toplam kesinti 6 bin 440 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Buna göre yüzde 30 zam senaryosunun hayata geçirilmesi halinde çalışanların eline geçecek tahmini net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş olacak.
ASGARİ ÜCRETTE SON KARARI KOMİSYON VERECEK
2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde gözler yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda enflasyon verileri, ekonomik göstergeler ve çalışanların geçim koşulları değerlendirilecek.
Yüzde 30 zam ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar şimdiden gündeme gelse de 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret, komisyon görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.