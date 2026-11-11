Türkiye’de yüksek enflasyon ve kira, gıda ile ulaşım giderlerindeki artış, vatandaşların geçim mücadelesini her geçen gün zorlaştırıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, mevcut gelirleriyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen ücret de hayat pahalılığı tartışmalarının odağında yer aldı. 2027 yılında yapılacak zam için beklentiler şimdiden gündeme gelirken, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar da başladı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında asgari ücretin mevcut durumunu ve 2027 yılına ilişkin zam beklentilerini değerlendirdi.

Karakaş'ın aktardığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya yükseldi.

Söz konusu rakamlar, 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücretin açlık sınırının yaklaşık 9 bin 949 lira altında kaldığını gösteriyor.

Karakaş, asgari ücretin artık yalnızca işe yeni başlayanların aldığı bir ücret olmaktan çıktığını, birçok çalışan için ortalama ücret seviyesine dönüştüğünü savundu. Yazıda özellikle çocuklu ailelerin geçim koşullarının giderek ağırlaştığına dikkat çekildi.

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ

2027 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler de gündeme gelmeye başladı. İsa Karakaş'ın değerlendirmesinde, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisiyle Ankara kulislerinde yüzde 30 zam senaryosunun konuşulduğu aktarıldı.

Henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmazken, yüzde 30 artış ihtimali üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2027 yılında asgari ücretin ulaşabileceği rakamlar belli oldu.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda ortaya çıkacak tahmini rakamlar şöyle:

28.075,50 TL33.030 TL42.939 TL36.498,15 TLYüzde 30