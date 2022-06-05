Yüz binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor: Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, 1000 TL prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira, arpaya ton başına 5 bin 500 TL alım, 500 TŞ prim bedeli olmak üzere 6 bin TL ödeme yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kızılcahamam Kampı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında arpa ve buğday alım fiyatlarını ve teşvik rakamlarını açıkladı.

Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:

“Yeni hasat dönemine girdiğimiz bugünlerde üretim bölgelerinden mahsülün beklediği haberini alıyoruz. TMO’nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını teşvik fiyatlarını açıklamak istiyorum.

TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, 1000 TL prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.

Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton balına 5 bin 500 TL alım, 500 TL prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir.

Çiftçi kayıt ofisimize kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. TMO’nun fiyatları diğer kamu kurumları için de belirleyici olacaktır. Mazot, gübre desteklerini almaya devam edeceklerdir.”