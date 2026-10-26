Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Kasım’da yapılacak kızının nikâh töreni için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de davetiye götüreceğini açıkladı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek nikâha davet eden Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u da törene çağırdığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kızı Nihan Elif’in 18 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek nikâh töreni için siyasi parti liderlerine davette bulunmayı sürdürüyor. Tekin, CHP Genel Merkezi’ne giderek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu nikâha davet etmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de davetiye götüreceğini söyledi.

Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuşan Tekin, siyasi parti liderleriyle görüşerek davetiyeleri bizzat iletmek istediğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E DAVETİYEYİ BİZZAT GÖTÜRECEK

Özgür Özel’i nikâha davet edip etmeyeceği sorulan Tekin, kendisinden randevu isteyeceğini belirterek, “Elbette onu da davet edeceğim. Randevu isteyeceğim, davetiyeyi bizzat götüreceğim” dedi.

Tekin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de görüştüğünü açıkladı. Her iki lideri de nikâh törenine davet ettiğini belirten Tekin, davetlilerin törene katılacaklarını kendisine ilettiklerini söyledi.

ERDOĞAN VE NUMAN KURTULMUŞ DA DAVETLİ

Nikâh töreninde şahitlerin kim olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, kararın törene katılacak isimlere göre verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u da nikâha davet ettiğini açıklayan Tekin, nikâh şahitlerinin tören günü hazır bulunan davetlilere göre netleşeceğini ifade etti.