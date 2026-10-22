AJet, kış sezonu öncesi yurt içi seyahat planı yapanları sevindirecek dev bir kampanyaya imza attı. Vergiler dahil 1.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak. İşte AJet indirimli uçak bileti kampanyasının detayları, satış tarihleri ve uçuş dönemleri...

Hava yolu şirketi AJet, kış seyahatleri için beklenen indirim hamlesini duyurdu. Yurt içi direkt uçuşları kapsayan dev kampanya dahilinde tam 100 bin koltuk indirimli fiyatlarla yolculara sunuldu. Hafta içi seyahatlerde geçerli olacak fırsatla birlikte yurt içinde seyahat etmek isteyenler, vergiler dahil 1.200 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alma şansı yakalıyor.

İNDİRİMLİ BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Fırsattan yararlanmak isteyen seyahat severlerin acele etmesi gerekiyor. Kampanyalı bilet satışı 22 Ekim 2026 saat 11.00itibarıyla başladı ve 23 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek. Sınırlı sayıdaki koltuklar tükenmeden işlemlerin tamamlanması öneriliyor.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler;

-24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek,

-Yalnızca hafta içi ve yurt içi direkt uçuşlarda kullanılabilecek.

NEREDEN SATIN ALINIR?

Kampanya yalnızca tek yön direkt uçuşlar için geçerli. Biletlerin acenteler veya farklı satış kanalları üzerinden alınması mümkün değil. İndirimli fiyatlardan yararlanabilmek için işlemlerin sadece AJet’in resmî internet sitesi veya AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılması gerekiyor.