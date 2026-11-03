Yurt dışından telefon getirenleri ilgilendiren IMEI kayıt harcında yeni artış gündeme geldi. 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan ücretin, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027'de 69 bin 358 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yurt dışından cep telefonu satın alarak Türkiye'de kullanmak isteyenleri yeni yılda daha yüksek bir maliyet bekliyor. 2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla IMEI kayıt ücretindeki artış da gündeme geldi.

2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan telefon kullanım izin harcının, söz konusu oran üzerinden hesaplandığında 69 bin 358 TL'ye çıkması bekleniyor. Böylece yurt dışından getirilen bir telefonun yalnızca IMEI kaydı için ödenecek tutar yaklaşık 15 bin 100 TL artacak.

2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının doğrudan uygulanması halinde 2027 IMEI kayıt harcı 69 bin 358 TL seviyesine yükselecek. Ancak bu tutar, ilgili düzenlemelerle kesinleşecek.

Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle nihai kayıt ücretinin belirlenmesinde yapılacak olası düzenleme de etkili olacak.

YENİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?

2027 yılı için belirlenecek yeni IMEI kayıt harcının 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kesin tutar, ilgili resmî düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşecek.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLER DİKKAT!

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Kayıt hakkı üç takvim yılında bir cihazla sınırlı bulunuyor. Ayrıca Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 120 günlük kayıt süresi uygulanıyor.

Yeni ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışından telefon getirmeyi planlayanların cihaz fiyatının yanı sıra IMEI kayıt harcını da toplam maliyete eklemesi gerekecek.