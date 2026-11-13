Yurt dışından telefon getirmeyi planlayanları bekleyen zam belli oldu. 2027 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL'den 69 bin 358 TL'ye çıkacak. Yeni tarifeyle birlikte telefon kaydettirmek için ödenecek tutar 15 bin 100 TL artacak.

Yurt dışından telefon alıp Türkiye'de kullanmak isteyenleri yeni yılda yüksek bir harç bekliyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından 2027 yılı için belirlenen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, cep telefonlarının IMEI kayıt ücretine de yansıyacak. Buna göre, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt harcı 69 bin 358 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN TL'Yİ AŞACAK

Mevcut tarifede 54 bin 258 TL olarak uygulanan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, yüzde 27,83'lük artışla 69 bin 358 TL seviyesine çıkacak. Böylece telefonunu yurt dışından getirenlerin ödemesi gereken tutar bir yılda 15 bin 100 TL artmış olacak.

Yeni tarifenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunurken, farklı bir karar alınmaması halinde yeni tutar uygulanacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK DAHA PAHALI HALE GELİYOR

IMEI kayıt ücretindeki artış, yurt dışından telefon satın almanın maliyetini de önemli ölçüde yükseltiyor. Telefonun yurt dışındaki satış fiyatına 69 bin 358 TL'lik kayıt harcı, seyahat masrafları ve diğer giderler eklendiğinde toplam maliyet Türkiye'deki satış fiyatlarıyla yarışır hale geliyor.

Özellikle yüksek fiyatlı telefonlarda yurt dışından alışveriş yapmanın sağladığı fiyat avantajı büyük ölçüde azalıyor. Bazı modellerde ise kayıt ücretiyle birlikte toplam maliyet, Türkiye satış fiyatını aşabiliyor.

TELEFONLARDA 3 YIL KULLANIM ŞARTI

Yurt dışından getirilen telefonlarda kayıt ücretinin yanı sıra kullanım şartları da önem taşıyor. Kayıt işlemi yapılan cihazlar, mevzuattaki yolcu beraberinde getirilen telefonlara ilişkin kurallar kapsamında üç yıl boyunca yalnızca kayıt sahibinin adına kayıtlı hatlarla kullanılabiliyor.

Yüksek kayıt harcı ve kullanım kısıtlamaları birlikte değerlendirildiğinde, 2027 yılında yurt dışından telefon getirmeyi düşünenleri çok daha yüksek bir maliyet bekliyor.