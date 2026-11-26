Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarının yurt dışındaki sigortalılık süreleri, Türkiye'deki emeklilik planlarını da etkileyebiliyor. Sosyal güvenlik sözleşmeleri ve yurt dışı borçlanması arasındaki fark dikkat çekiyor.

Avrupa'da uzun yıllar çalışan Türk vatandaşları, emeklilik döneminde Türkiye'deki haklarını da araştırıyor. Özellikle Almanya'da geçirilen çalışma yıllarının Türkiye'deki emeklilik hesabına nasıl yansıyacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri bulunuyor. Bu sözleşmeler, belirli şartlar altında iki ülkedeki sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesine imkân tanıyabiliyor.

Ancak yabancı ülkede çalışılan bütün sürelerin Türkiye'de otomatik olarak prim günü sayılması söz konusu değil. Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ile yurt dışı borçlanması birbirinden farklı işlemler olarak değerlendiriliyor.

Yurt dışı borçlanmasında vatandaşların belirli yurt dışı süreleri için Türkiye'de prim ödemesi gündeme gelebiliyor. Bunun için başvuru sahibinin kanunda belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Borçlanılabilecek süreler arasında çalışma dönemleri, bazı durumlarda işsizlik süreleri ve ev kadınlarının yurt dışında geçen belirli süreleri bulunabiliyor. Hangi sürelerin kabul edileceği belgeler ve ilgili mevzuat üzerinden belirleniyor.

Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşların çalışma belgelerini, sigorta kayıtlarını ve diğer resmi evraklarını saklamaları büyük önem taşıyor. Bu belgeler ileride emeklilik başvurularında gerekli olabiliyor.

Yurt dışı borçlanmasının maliyeti ise başvuru tarihindeki mevzuat ve günlük borçlanma tutarına göre hesaplanıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel tutarların kontrol edilmesi gerekiyor.

Avrupa'da çalışmış vatandaşların emeklilik planlarını yalnızca duyumlara göre yapmaması gerekiyor. Türkiye ve çalışılan ülkenin sosyal güvenlik kurumlarından alınacak resmi bilgiler, doğru karar verilmesine yardımcı oluyor.