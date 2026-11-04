ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Ebola salgını nedeniyle uluslararası uçuşlarda yeni bir uygulamayı devreye aldı. 3 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, belirli bölgelere son 21 gün içinde seyahat eden yolcuların ABD uçuşlarına kabul edilmesi kısıtlandı. Yolcuların seyahat geçmişlerini beyan etmesi zorunlu hale geldi.

ABD’ye seyahat edecek yolcuları ilgilendiren yeni bir uygulama yürürlüğe girdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından alınan karar doğrultusunda, Ebola salgını nedeniyle belirli bölgelere seyahat eden kişilere yönelik 21 günlük kısıtlama getirildi. 3 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayan düzenleme, Türkiye'den ABD'ye doğrudan uçacak veya aktarma yapacak yolcuları da ilgilendiriyor.

Yeni uygulama kapsamında havayolu şirketleri, yolcuların son 21 günlük seyahat geçmişlerini kontrol etmek ve gerekli beyanları almakla yükümlü tutuldu.

21 GÜN İÇİNDE BU BÖLGEDE BULUNANLAR DİKKAT

Düzenlemenin temelinde, Orta Afrika'da yayılan Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgını bulunuyor. CDC'nin salgına ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Son 21 gün içerisinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan veya bu ülkeden transit geçiş yapan yolcular da uygulama kapsamında değerlendiriliyor. Havalimanı terminalinden çıkmamış ya da uçaktan inmemiş olmak, söz konusu kısıtlamadan muafiyet sağlamıyor.

Belirlenen bölgede bulunduğu tespit edilen kişilerin, ülkeden ayrılmalarının üzerinden 21 gün geçmeden ABD'ye uçuşlarına izin verilmiyor.

UÇAĞA KABUL EDİLMEK İÇİN BEYAN ŞARTI

Yeni uygulama kapsamında yolcuların son 21 güne ilişkin seyahat bilgilerini dijital veya basılı formlar aracılığıyla bildirmesi gerekiyor. Gerekli beyanı sunmayan ya da form işlemlerini tamamlamayan yolcuların uçağa kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

Kısıtlamalar yalnızca turistleri değil, ABD vatandaşlarını, Green Card sahiplerini ve uçuş ekiplerini de kapsıyor.

YANLIŞ BEYAN EDENLERE AĞIR YAPTIRIM UYARISI

CDC, seyahat geçmişine ilişkin formlarda kasıtlı olarak yanlış veya eksik bilgi veren yolculara yönelik yaptırım uyarısında bulundu. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin adli para cezası ve hapis cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE DE DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Düzenleme kapsamında havayolu şirketlerinin yer hizmetleri personeline de kontrol sorumluluğu verildi. Gerekli formları doldurmayan veya beyan işlemlerini tamamlamayan yolcuların uçuşa alınmaması gerekiyor.

Şirketlerin yolcular tarafından doldurulan seyahat beyannamelerini en az 42 gün boyunca saklaması ve gerektiğinde ABD federal makamlarına sunması isteniyor.

Türkiye'den ABD'ye iş, turizm veya eğitim amacıyla seyahat edecek yolcuların uçuş öncesinde güncel giriş koşullarını ve seyahat beyanı gerekliliklerini kontrol etmesi önem taşıyor.