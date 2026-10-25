Alman otomotiv devi BMW’nin 8 bin çalışanla yollarını ayırmaya yönelik sunduğu yüksek tazminat paketi yoğun ilgi gördü. Erken ayrılmayı kabul eden çalışanlara sunulan “Turbo Bonus” teşvikiyle birlikte istifa başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Alman otomotiv devi BMW’nin, küresel pazardaki daralma ve yeniden yapılanma planları kapsamında 2027 yılı sonuna kadar 8 bin çalışanla yollarını ayırmayı hedeflediği öne sürüldü. Gönüllü ayrılık programına yoğun ilgi gösterildiği, çalışanların başvuru yaptığı tazminat portalındaki yoğunluk nedeniyle yeni başvuruların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Şirketin yaklaşık 50 bin çalışanın erişimine açtığı özel tazminat portalının, yoğun talep nedeniyle hizmet vermekte zorlandığı ve yönetimin başvuruları değerlendirebilmek için yeni taleplere geçici olarak ara verdiği aktarıldı.

“TURBO BONUS” İLE EKSTRA PRİM FIRSATI

İstihdamı azaltmayı hedefleyen BMW’nin gönüllü ayrılık programında çalışanlara iki farklı ayrılış tarihi sunulduğu belirtildi. Buna göre çalışanların 31 Mart 2027 veya 31 Ekim 2027 tarihlerinden birini tercih edebildiği, ilk tarihi seçenlere ise standart kıdem haklarına ek olarak “Turbo Bonus” adıyla ekstra prim verildiği ifade edildi.

Tazminat ve ek ödemelerin nakit, taksit, emeklilik fonu veya sigorta yatırımı gibi farklı yöntemlerle alınabilmesinin de programa yönelik ilgiyi artırdığı kaydedildi.

TAZMİNAT TUTARLARININ 650 BİN EUROYU AŞTIĞI İDDİASI

Programla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de tazminat tutarları oldu. Çalışanların yaşı, kıdemi ve maaşı dikkate alınarak hesaplandığı belirtilen ödemelerde, uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan bazı personel için tazminat tutarının 650 bin euroyu, yani yaklaşık 36 milyon TL’yi aştığı öne sürüldü.

Söz konusu üst sınırın şirket yönetimi tarafından resmen doğrulanmadığı belirtilirken, 55 yaşını doldurmuş çalışanlara emeklilik haklarının tanınması ve indirimli araç alımı gibi şirket içi avantajların korunmasının da teklifin cazibesini artırdığı ifade edildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KÜÇÜLME BASKISI ARTIYOR

BMW’nin gönüllü ayrılık programı, küresel otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin oluşturduğu maliyet baskılarının gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti.

Sektördeki diğer üreticilerin de benzer adımlar attığı belirtiliyor. Porsche’nin yaklaşık 5 bin kişilik istihdam planını yeniden değerlendirdiği, İngiliz otomotiv şirketi Jaguar Land Rover’ın ise yüksek tazminatlı gönüllü ayrılık paketleriyle kadro azaltımına yönelik adımlar attığı aktarılıyor.