DHA- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda şüpheli görülen bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda ekipler ve eğitimli narkotik köpekleri tarafından arama gerçekleştirildi. Yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki karton kutularda uyuşturucu madde bulundu.

UYUŞTURUCUYU ARAÇLARIN FARKLI BÖLMELERİNE GİZLEMİŞLER

İki otomobilde yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucunun gizlendiği yerler ortaya çıkarıldı. Maddelerin bir otomobilin arka sol kaportasına, diğerinin ise stepne lastiğinin içerisine saklandığı belirlendi.

Operasyonda 21 parça halinde toplam 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.