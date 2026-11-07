YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yılda tamamlanmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Özvar, 180 kredilik eğitimin üç yıla sığdırılabileceğini belirterek yeni model için üniversitelerin bir yıldır hazırlandığını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut dört yıllık lisans programlarının üç yılda tamamlanabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

CNN Türk'e konuşan Özvar, 180 kredilik eğitimin üç yıla sığdırılabileceğini belirterek yeni model için üniversitelerin bir yıldır hazırlandığını söyledi.

Özvar'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık, mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz. Orta öğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimiz var.

"HAYATA ATILMA YAŞI 26-27'LERİ BULUYOR"

4 yıl da lisans eğitimiyle 16 yıl resmi eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor. Nüfusumuz bir azalma eğilimi içinde. Doğurganlık oranları düştü. Evlilik çağı ertelenmiş durumda. İster istemez Türkiye'nin nüfusu çok kritik. Dersler devam etsin, uygulama ağırlık hayatın içinde öğrencilerimiz yer alsın.

"MÜFREDAT SADELEŞTİRİLMELİ"

Eğitim programlarında müfredat sadeleştirilmeli. Ders sayıları azaltılmalı. Türkiye'de lisansta 60 ders, Avrupa'da 20-25 ders veriliyor. Ders içerikleri güncellenmeli. Üniversite yönetimleri bu konuda da adım atmalı. Yapay zeka ders içerisinde yer almalı. Dijital beceriler, yapay zeka okur yazarlığı gelişmeli"

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 3 YILDA NASIL TAMAMLANACAK?

Yeni model kapsamında bir akademik yılın üç yarıyıldan oluşması öngörülüyor. Yaz döneminin de eğitim takvimine dahil edilmesiyle öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmesinin önü açılacak.

Mevcut sistemde 14 hafta olan dönemlerin, 11-12 haftalık daha yoğun bir takvimle düzenlenmesi üzerinde duruluyor. Eğitim yılının eylül ayında başlayıp temmuz ayında sona ermesi planlanıyor.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

YÖK Başkanı Özvar, üç yıllık lisans eğitimi modelinin 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetişmemesi halinde sonraki eğitim döneminde uygulanabileceğini belirtmişti.

Özvar, Mart 2026'da yaptığı açıklamada düzenlemenin; müfredatların sadeleştirilmesi, program kredilerinin yeniden değerlendirilmesi ve mevzuat değişikliklerini kapsayan çok yönlü bir çalışma olduğunu vurgulamıştı.

ÜNİVERSİTEDE 3 YIL UYGULAMASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Planlanan modelin uygulama kapsamı ve geçiş koşulları henüz kesinleşmedi. Özvar'ın Mart 2026'daki açıklamalarında, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi üç yılda bitirebilmesine yönelik bir uygulamadan söz edilmişti.

Düzenlemenin hangi bölümlerde uygulanacağı, mevcut üniversite öğrencilerini kapsayıp kapsamayacağı ve başvuru şartları yürütülen çalışmaların ardından netleşecek.

Üç yıllık üniversite eğitimi henüz yürürlüğe girmiş değil. YÖK'ün konuya ilişkin hazırlık ve değerlendirme süreci devam ediyor.