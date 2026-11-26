Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılan ve Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretimini gerçekleştirecek fabrikayla petrokimya sektöründe yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 milyar liralık yatırımla yıllık 50 bin tonun üzerinde kapasite kazanıldığını, tesis tam kapasite çalıştığında dış ticaret açığının 60 milyon dolar azalmasının beklendiğini söyledi.

AA- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretimini gerçekleştirecek Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışı yapıldı. 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustam Minnahanov, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, firma yetkilileri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımın Türkiye'nin sanayide dışa bağımlılığını azaltma hedefi açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Türkiye'nin kalkınmasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Yılmaz, kimya ve petrokimya sektörünün ekonomik dayanıklılık açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 11 MİLYAR DOLARI AŞTI

Petrokimya sektöründeki dış ticaret verilerine dikkat çeken Yılmaz, 2025 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracata karşılık 17,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini bildirdi.

2026 yılının ilk 10 ayında sektör ihracatının ithalattan daha yüksek oranda artmasına rağmen dış ticaret açığının 11 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, yerli üretim kapasitesinin artırılmasının hem bu açığın azaltılması hem de işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

17 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 50 BİN TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ

Küresel salgın, savaşlar, tedarik sorunları ve uluslararası taşımacılıkta yaşanan kesintilerin ülkelerin kendi üretim kapasitelerine sahip olmasının önemini ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, kritik girdilerde yerli üretimin desteklenmesinin uzun vadeli bir tercih olduğunu söyledi.

TN Maleik tesisinde üretimin başlamasıyla otomobil parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar birçok alanda kullanılan maleik anhidritin Türkiye'de üretileceğini belirten Yılmaz, yatırımın kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

17 milyar liralık yatırımla yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesi kazanıldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin 60 bin tona yaklaşan maleik anhidrit ihtiyacının büyük bölümünün yerli üretimle karşılanabileceğini söyledi.

Tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda dış ticaret açığının 60 milyon dolar azalmasının beklendiğini kaydeden Yılmaz, yatırımın 120'nin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağını ve yeni bir üretim alanında teknik bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

'STRATEJİK ÜRÜNLERDE ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

TN Maleik yatırımının temellerinin 2021 yılında Tataristan Cumhuriyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GEBKİM arasında imzalanan iş birliği protokolüyle atıldığını hatırlatan Yılmaz, yatırımın daha sonra Cumhurbaşkanı kararıyla proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındığını belirtti.

On İkinci Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda stratejik ürünlerde üretim kapasitesini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, sanayinin teknolojik yetkinliğinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması ve dış ticarette yapısal dönüşümün sağlanmasının temel öncelikler arasında bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, TN Maleik tesisinde üretim sırasında ortaya çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesinin enerji maliyetlerini ve çevresel etkileri azaltmayı hedeflediğini de belirtti. Yeşil ve dijital dönüşümün, sanayinin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

KACIR: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da küresel ekonomide üretim ve ticaret ilişkilerinin arz güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve stratejik bağımsızlık öncelikleri doğrultusunda yeniden şekillendiğini söyledi.

Türkiye'nin son 24 yılda güçlü bir sanayi ve teknoloji altyapısı oluşturduğunu belirten Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı esas alan kalkınma modeliyle ülkenin dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllık ürün ihracatının 285,6 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştığını bildiren Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payının yüzde 44,2'ye yükseldiğini kaydetti.

Kimya sanayisinin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olduğunu belirten Kacır, sektörün geçen yıl 31,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı. Dünyada üretilen ürünlerin yüzde 90'ından fazlasının üretim sürecinde kimyasal girdilerin kullanıldığına dikkat çeken Kacır, kimya teknolojilerindeki ilerlemenin elektrikli araçlardan çiplere, bataryalardan kompozit malzemelere kadar birçok alanda belirleyici olduğunu söyledi.i

59 ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN 5'İ KİMYA YATIRIMLARINA AYRILDI

Kimya sektörünün üretim ve teknoloji kapasitesini artırmak amacıyla çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldıklarını belirten Kacır, 81 Ar-Ge merkezi ve teknopark bünyesindeki 186 girişimin kimya sektöründe yenilikçi projeler geliştirdiğini bildirdi.

TÜBİTAK programları kapsamında 2002 yılından bu yana kimya alanında 3 bin 674 proje ile 12 bin 184 bilim insanı ve gencin desteklendiğini ifade eden Kacır, yatırım teşvikleriyle toplam 1,5 trilyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip 2 bin 622 projenin önünün açıldığını kaydetti.

Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında kimya sektöründe toplam 30,4 milyar lira büyüklüğündeki 25 projeye destek verildiğini belirten Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulamasına da 66 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 kimya sanayi projesinin dahil edildiğini söyledi.

Kacır, ilan edilen 59 endüstri bölgesinin 5'inin kimya alanındaki büyük ölçekli stratejik yatırımlar için tahsis edildiğini bildirdi.

CEYHAN'DA 30 MİLYON METREKARELİK KİMYA ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULUYOR

Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından önemli avantajlara sahip olduğunu dile getiren Kacır, 86 milyonu aşan nüfus, 18 bin doların üzerindeki kişi başına milli gelir ve Gümrük Birliği sayesinde yaklaşık 1 milyar nüfuslu pazara erişim imkânı bulunduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63'e çıktığını belirten Kacır, sanayinin yeşil dönüşümü için Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar, İslam Kalkınma Bankasından ise 250 milyon dolar finansman sağlandığını aktardı.

2030 yılına kadar sanayiye 5 milyar avro yeşil dönüşüm finansmanı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun ortaklık ağının COP31'de genişletildiğini ifade eden Kacır, Adana'nın Ceyhan ilçesinde oluşturulan 30 milyon metrekarelik Kimya Endüstri Bölgesi'nde büyük ölçekli ve entegre yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

BOLAT: MALEİK İHTİYACININ NEREDEYSE TAMAMINI YERLİ ÜRETİMLE KARŞILAYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise toplam yatırım tutarı 330 milyon doları bulan tesisin yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 5 yılda dünyadan toplam 420 milyon dolarlık maleik ithalatı gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, geçen yıl ithalat miktarının yaklaşık 60 bin ton olduğunu söyledi.

Fabrikanın faaliyete geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu maleikin neredeyse tamamının Gebze'de üretileceğini ifade eden Bolat, tesisin cari işlemler dengesine ve yerli üretimin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bolat, ilerleyen dönemde Gebze'de üretilen maleik anhidritin ihracatının da gerçekleştirilmesini beklediklerini kaydetti.

TÜRKİYE-RUSYA ARASINDAKİ YATIRIMLARDA 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Bolat, Rusya'daki Türk yatırımlarının 3,5 milyar dolar, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamlanmasının ardından Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 30 milyar doları aşacağını belirten Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı'nda yatırım alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alınacağını söyledi.

Bolat, açılışı yapılan fabrikanın Gebze ile Alabuga arasında somut bir köprü olacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.