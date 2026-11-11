Yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü sanatçıların programları ve alacakları ücretler belli oldu. Türkiye’nin tanınmış isimlerinin milyonlarca lirayı bulan sahne ücretleri dikkat çekerken, sanatçıların yeni yıla hangi şehir ve mekânlarda gireceği de netleşti.

Türkiye’nin tanınmış sanatçılarının yılbaşı gecesi sahne alacakları mekânlar ve alacakları ücretler gündeme geldi. Milyonlarca lirayı bulan sahne ücretleri dikkat çekerken, bazı sanatçıların tek gecelik programları için 25 milyon TL’ye kadar ücret alacağı öne sürüldü.

Müzik dünyasının tanınmış isimleri yılbaşı gecesi için farklı şehir ve ülkelerdeki sahnelerde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Açıklanan listede en yüksek sahne ücreti 25 milyon TL olarak yer aldı.

Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül’ün yılbaşı gecesi için Kıbrıs’ı tercih ettiği ve her birinin 25 milyon TL ücret alacağı belirtildi. Bu isimleri, 22 milyon 600 bin TL’lik sahne ücretleriyle Yıldız Tilbe ve Hadise takip etti. İki sanatçının da yılbaşı programı için Kıbrıs’ta sahne alacağı aktarıldı.

20 MİLYON TL'LİK ÜCRETLE SAHNE ALACAKLAR

Yılbaşı gecesi için 20 milyon TL sahne ücreti alacağı belirtilen isimler arasında Edis, Hande Yener ve Gülşen bulunuyor.

Edis, yeni yıla İstanbul’da sahne alarak girmeye hazırlanırken Hande Yener ve Gülşen’in Kıbrıs’ta müzikseverlerle buluşacağı ifade edildi.

15 MİLYON TL'LİK SAHNE ÜCRETLERİ

Listede 15 milyon TL sahne ücretiyle yer alan sanatçılar arasında Sibel Can, Özcan Deniz ve Bülent Ersoy bulunuyor.

Sibel Can ve Özcan Deniz’in yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahne alacağı belirtilirken, Bülent Ersoy’un ise Gürcistan’ın turistik şehirlerinden Batum’da konser vereceği aktarıldı.

12,5 MİLYON TL'LİK ÜCRET ALACAK İSİMLER

Yılbaşı sahne ücretleri listesinde 12 milyon 500 bin TL’lik dilimde Funda Arar, Candan Erçetin ve Sıla Gençoğlu yer aldı.

Funda Arar’ın İstanbul’da, Candan Erçetin’in Kıbrıs’ta, Sıla Gençoğlu’nun ise Antalya’da sahne alacağı kaydedildi.

SANATÇILARIN YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ VE LOKASYONLARI

Listeye göre sanatçıların yılbaşı gecesi için alacağı belirtilen ücretler ve sahne alacakları yerler şöyle: