TCMB, yıl sonuna kadar vadesi dolacak özel sektör borçlanma araçlarının geri ödemeleri için kullandırılacak TL kredileri, kredi büyüme sınırından muaf tuttu. Düzenlemeyle şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve likidite yönetiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarının geri ödemeleri için kullandırılacak kredileri, kredi büyüme sınırlarının dışında tuttu. Düzenleme, yıl sonuna kadar vadesi dolacak borçlanma araçlarının itfa ödemeleri için sağlanacak kredileri kapsıyor.

DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarının vadesi gelen ödemeleri için kullandırılacak TL kredilere istisna getirdi.

Buna göre, yıl sonuna kadar vadesi dolacak söz konusu borçlanma araçlarının geri ödemeleri amacıyla kullandırılan krediler, kredi büyüme sınırlarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

AMAÇ FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK

Düzenlemeyle makrofinansal istikrarın ve likidite yönetiminin desteklenmesi hedefleniyor. TCMB, özellikle kredi değerliliği yüksek şirketlerin banka finansmanına erişirken kredi büyüme sınırlarından kaynaklanabilecek olası sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Uygulamanın, özel sektör kuruluşlarının vadesi gelen borçlarını ödemelerini kolaylaştırması ve likidite yönetimlerini desteklemesi bekleniyor. İstisna, yalnızca yıl sonuna kadar vadesi dolacak borçlanma araçlarının itfa ödemeleri için kullandırılacak kredileri kapsıyor.