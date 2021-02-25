Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!..

Damat Berat Albayrak geri dönecek mi, dönmeyecek mi?.. Geri dönerse hangi göreve getirilecek diye boş boş tartışırken, geçtiğimiz hafta AB’den, Türkiye’ye vahim bir uyarıda bulunulmuştu…

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, toplantısının ardından vergi kaçakçılığı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmesi ve vergi konusunda şeffaflık sağlanması için Türkiye’ye ek süre tanındı. Avrupa Birliği ,Türkiye’nin ekim ayına kadar vergi kaçakçılığıyla ilgili alınan taahhütlere uymadığı takdirde ‘vergi cennetleri’ olarak nitelendirilen ‘kara liste’ye alınacağını duyurdu. AB daha önce de Türkiye’ye ‘kara liste’ uyarısında bulunarak 31 Aralık 2020’ye kadar süre vermişti.

Gayet doğaldır ki, bu haber sadece yandaş olmayan medya organlarında ufacık da olsa yer alabildi!.. Ay’a ayak basan Cacabeylerden biri olmak umuduyla MHP teşkilatları önünde adını listeye yazdırabilmek için yurdum insanları uzun kuyruklarda beklediğinden durum tartışma konusu olamadı!..

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, diyor ki;

“AB Maliye Bakanları’nın bu toplantısı öncesinde Romanya hükümeti parlamentosundan geçirdiği yasa düzenlemesiyle, AB’nin söz konusu kriteri çerçevesinde Türk firmalarının faturalarının kabul edilmemesi kararı aldı. Romanya üzerinden AB pazarına ihraç ürün taşıyan TIR şirketlerini, Romanya’ya yapılan ihracatı da olumsuz etkileyecek bu karara karşılık şimdi de AB Maliye Bakanları’nın ‘son kez’ uyarısıyla 1 Ekim’e kadar süre vererek kara listeyi gündeme getirmeleri kritik bir gelişmedir.”

Erdoğan Toprak uyarıyor;

“AB Maliye Bakanları ayrıca haziran ayına kadar Türkiye’nin bütün AB devletleriyle otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılmasını hayata geçirmesi kararını aldı. Bunun yanı sıra Türkiye’nin 1 Ekim’e kadar, 2019 yılına ait bilgileri tüm üye ülkelere iletmiş olması gerekiyor.

AB’nin kararına göre, eğer Türkiye verilen sürede anlaşma kurallarına uymazsa, Ekim 2021’de yapılacak liste güncellemesiyle Türkiye ‘kara para aklanan, vergi kaçakçılığına göz yuman vergi cennetleri’ listesine eklenecek. AB, ‘Panama Belgeleri’ ve ‘LuxLeaks’ skandallarının ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında vergi cennetleriyle mücadele adına ‘kara liste’ yayınlama yoluna gitti. Kara listede yer alan ülkelere yönelik ekonomik, finansal ve mali yaptırımlar devreye sokuluyor. Bu yaptırımlar arasında, bu ülkelerin AB bankalarından kredi almasının men edilmesi, AB fonlarından yararlanmalarının dondurulması, AB mali yardımlarının kesilmesi gibi maddeler bulunuyor. İktidar, resmi taahhütte bulunduğu halde bunu yerine getirmiyor. Üstelik yedinci kez yurt dışındaki kayıt dışı, kaynağı şaibeli-şüpheli servetini Türkiye’ye getireceklere teşvik ve servet affı yasası çıkarttı. Yurt dışından bavulla, para-altın-mücevher getirilmesi, gümrükten geçirilmesi de yasal hale getirildi.”

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bir şey daha söylüyor;

“Panama belgelerinde, Malta’da, Man Adası’nda ve diğer vergi cennetlerinde iktidar mensuplarının paravan şirketleriyle, servetleriyle ilgili belgeler açığa çıkarken, bu haberlere erişim yasağı getirtip yazan gazetecilere de dava açma yoluna gidiyor. Turkcell’in Varlık Fonu’na devrinde de ortaya çıktığı gibi kamu bankaları, Ziraat Bankası dahi vergi cenneti Virgine Island’taki naylon şirketlere milyarlarca dolar kredi aktarıyor! “

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Geçen gün, siyasetçi bir dostumla sohbet ederken “Bak!.. Damat Berat Albayrak, enerji ve ulaştırmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilirse hiç şaşırma“ dedi.

Bir zamanlar, ülkemizden bahsederken “cennet ülkem” derdik. Artık bunu da sözlüğümüzden çıkaracağımız günler yakın demek!.. Yoksa çok fena yanlış anlaşılabiliriz!..

Damat Berat Albayrak geri dönse ne olur, dönmese ne olur?.. Gitti de ne değişti?.. Geri gelse ne değişecek?..

Tartışmayı anlamakta çok zorluk çekiyorum…

Ne diyordu aşık Mahzuni Şerif;

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş

İki göz vermiş

Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı?

Ağlamasam mı?

Dura dura bir sel oldum erenler

Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

Dura dura bir sel oldum erenler

Dura dura bir sel oldum erenler

Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

Çağlamasam mı?

Yetim sırtından doyan doyana

Doyan doyana

Gönül bu oyuna nasıl dayana?

Nasıl dayana?

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?

Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?

Söylemesem mi?

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.