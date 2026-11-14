Yeşil ve gri pasaport başvuruları dijital ortama taşıdı... Yeni sistemle başvuru ve onay işlemleri elektronik ortamda yapılırken ıslak imzalı evrak gönderme zorunluluğu da kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde görev yapan personelin pasaport başvuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Personel Bilgi Sistemi (PBS) bünyesinde kullanıma açılan "Pasaport İşlemleri" modülüyle yeşil ve gri pasaport başvurularının yanı sıra emekli personelin işlemleri de elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

PASAPORT BAŞVURULARI PBS ÜZERİNDEN YAPILACAK

YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde devlet üniversitelerine gönderilen resmî yazıyla, Personel Bilgi Sistemi bünyesinde hazırlanan "Pasaport İşlemleri" modülünün kullanıma açıldığı duyuruldu.

Yeni uygulama sayesinde üniversite personeli, hususi damgalı (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaport başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Sistemi kullanmak isteyen çalışanlar, pbs.yok.gov.tr adresinden giriş yaptıktan sonra "Bireysel İşlemler → Pasaport Başvurusu" bölümünden taleplerini iletebilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK İMZAYLA ONAYLANACAK

PBS üzerinden yapılan başvurular öncelikle ilgili üniversitenin personel birimi tarafından incelenecek. Uygun bulunan talepler, yetkili amirin elektronik imzasıyla onaylandıktan sonra doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİ) gönderilecek.

Personelin bilgilerinde eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda ise gerekli düzeltmeler ilgili üniversitenin Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılacak.

ISLAK İMZALI BELGE GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Yeni sistemle birlikte pasaport başvurularında fiziki evrak işlemlerinin de önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, elektronik imzayla onaylanarak NVİ'ye dijital ortamda iletilen başvurular için ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge gönderilmesine gerek bulunmadığı bildirildi.

Böylece başvuru ve onay süreçlerinde ek belge hazırlanması, imzalanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi gibi işlemler ortadan kaldırılacak. Uygulamayla birlikte pasaport başvurularının daha hızlı ve kolay şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

EMEKLİ VE GÖREVİNDEN AYRILAN PERSONEL DE YARARLANABİLECEK

Pasaport İşlemleri modülü yalnızca görevdeki üniversite çalışanlarıyla sınırlı tutulmadı. Yeni uygulama kapsamında emekli personelin pasaport talep belgeleri de sistem üzerinden hazırlanabilecek.

Emeklilik veya istifa nedeniyle görevinden ayrılan personel adına da pasaport başvurusu oluşturulabilecek. Bu kapsamdaki işlemler, üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından yetkilendirilen personel aracılığıyla yürütülecek.

ÜNİVERSİTELERDE İKİ AYRI YETKİ TANIMLANACAK

YÖK, yeni sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi için devlet üniversitelerinden iki farklı yetki tanımlaması yapmalarını istedi.

Bu kapsamda "Pasaport Onay Yetkilisi", sisteme iletilen başvuruları inceleyerek uygun bulunan talepleri onaylayacak, gerekli durumlarda ise başvuruları iade edecek.

"Pasaport İmza Yetkilisi" ise onay aşamasından geçen başvuruları elektronik imzayla imzalayarak işlemlerin tamamlanmasını sağlayacak.

Üniversitelerden, söz konusu görevleri üstlenecek personeli belirleyerek PBS üzerinden yetkilendirme işlemlerini tamamlamaları istendi.

Yeni uygulamanın kullanımıyla ilgili teknik destek taleplerinin ise [email protected] adresine iletilebileceği bildirildi.