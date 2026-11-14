YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı bugün başlayacak, delegeler oy kullanmak için sandık başına gidecek. Bin 200 delegenin katılımıyla yapılacak kurultayda tek genel başkan adayı Özgür Özel. Kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere de yer verilmesi bekleniyor.

ANKA- YENİ Parti, bugün ve yarın Ankara Arena’da “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla 1’inci Olağan Kurultayı’nı yapacak. Özgür Özel’in tek aday olacağı kurultayda, ikinci gün PM ve YDK üyeleri belirlenecek. 1200 delege de oy kullanacak. Özel’in konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimi yapılacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAK

Genel Başkanlık seçiminin ardından kurultayın ilk günü tamamlanacak. Özel Ekrem İmamoğlu’nun yaşadıklarını ve dava sürecine de etraflıca değineceği konuşmasında Türkiye’nin ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim gibi alanlarda yaşadığı sorunlara somut çözüm önerilerini anlatacak. Özel, çözüm süreci noktasında partinin tutumunu kamuoyuna aktaracak. Kuruluş temalı kurultay için “bir milat” nitelemesi yapan kurmaylar, kurultayın ardından saha çalışmalarının devam edeceğine dikkat çekti.

DÜNYADAN KATILIMLAR VAR

Kurmaylar, “Memleketin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz var. 150 kişiden oluşan Parti Meclisimiz’de vekiller, örgüt temsilcileri ve uzmanlar üç koldan yurttaşla buluşacağız” diye konuştu. YENİ Parti, kuruluş kurultayı için 27 siyasi partiye de davetiye gönderdi. Kurultaya ayrıca Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalistler Partisi ve İlerici İttifak’ın yönetim organlarından ve üye partilerinden temsilciler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu’ndan siyasi parti gruplarının temsilcileri olacak. Dünyadan ve Avrupa’dan sosyal demokrat ve sosyalist partilerin temsilcileri, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu partiler ve kuruluşlardan temsilciler ile yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları davet edildi.

ÖZEL, CHP’Lİ ESKİ VEKİLLERE ROZET TAKTI

Öte yandan Özel, CHP’de milletvekilliği yapmış parlamenterlerle bir araya geldi. 94 yaşındaki Cumhuriyet Senatörü Ziya Gökalp Mülayim’e rozet taktı. YENİ Parti lideri, ardından tüm milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.