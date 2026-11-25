Parti Meclisi'nin onayının ardından YENİ Parti'nin yeni yönetim kadrosu netleşti. MYK'de 14 idari görev ve 14 politika kurulunda toplam 28 isim görevlendirildi.

YENİ Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Yeni yönetim kadrosunda idari görevler ve sorumluluklar 14 isim arasında paylaştırıldı. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğü görevine ise Salih Uzun getirildi.

MYK'DE GÖREV DAĞILIMI

Partinin yeni yönetim kadrosunda görev alan isimler ve sorumlulukları şöyle:

·Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin

·Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

·İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

·Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici

·Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün

·Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut

·Halkla İlişkiler: Aylin Yaman

·Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

·Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

·Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

·Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin

·Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre

14 POLİTİKA KURULUNUN BAŞKANLARI AÇIKLANDI

Partinin politika kurullarında da 14 farklı alanda görevlendirme yapıldı. Kurullarda görev alacak isimler şu şekilde belirlendi:

·Adalet Politikaları: Zeynel Emre

·Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan

·Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

·Dış Politika: Mithat Çelikpala

·Millî Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

·İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan

·Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş

·Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala

·Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu

·Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say

·Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka

·İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu

·Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer

·Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz



