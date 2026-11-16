YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, fon skandalına ilişkin hazırladığı ilk dosyada yer alan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Özlale, açıklamasında AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal ile Ünsal Ban arasındaki ortaklık ilişkisine, Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın Matriks hisseleriyle bağlantısına ve aynı isimlerin TERA kayıtlarında yer almasına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Özlale'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu fon vurgununun ilk kaynak kişisi olan Ünsal Ban'la ilişkilerini de birazdan ortaya çıkartacağız. Şimdi ilk önce dosyaya bakalım:

İlk tarih 28 Şubat 2022, Londra'da Gainex Global Limited diye bir şirket kuruluyor. Üç tane eşit ortak var. Ünsal Ban. Halil Gökhan Özkal ve Süleyman Yıldırım. Ünsal Ban kim? Yine bir eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ki adı da bu daha önceki Skandalına karışan Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi, hatırlayacağınız gibi Zehra Hanım'ın da kardeşi Sermaye Piyasası Kurulu'nun başındaydı.

Diğer ortak Halil Gökhan Özkal, Özkal Çiğdem Hanım'ın kardeşi. Süleyman Yıldırım üçüncü ortaksa Özgeçmişinde TERA Yatırım Ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunan bir isim. Dolayısıyla TERA'nın bağlantılarına bakarken bunu Ünsal Ban'la ilişki kurmadan araştırmak oldukça eksik bir Yorum bırakırım. Bu şirketin kuruluşundan tam dokuz gün sonra SPK'nın Matrix paylarında işlemler hakkında incelemeye aldığı dönem başlıyor.

Şirketin ortaklarından Ünsal Ban'la Londra'da ortaklık kuran kişi, şimdi Ban'ın hissedar olduğu ve daha sonra piyasada dolandırıcılığa konu olan Matrix şirketinin Yönetim kurulu üyesi oluyor. Yani bir bakıma siz sürüyü kurda teslim etmiş oluyorsunuz. Şimdi zamanı biraz daha ileri saralım ve kayıtlara bakalım.

7 Ekim 2022 sabahı saat 10.32.29 ile 10.34.21 arasında tam 112 saniyede. Tera'nın belge yönetim sisteminde dört isim için peş peşe kayıt oluşturuluyor. 112 saniyede. Aynı yerden. 5562 Arman Kayıkçı, 5563 Ali Göl, 5564 Direnç Karahasan. 5565, Mehmet Fatih Can. Bunların hepsi aynı yerden, aynı belge sisteminden 112 saniyede dört tane TERA için kayıt oluşturuyorlar.

Dört isim, dört ardışık müşteri kodu, bir dakika elli iki saniyede. Dördü de Matrix Genel Kurulu'nda bulunan kişiler, böylece.

Ortak temsilcileri veya hesaplarında işlem yapabilen Ortak vekilleri var mıydı? Bu sorular hepimizin gündeminde olması lazım. On gün sonra ikinci bir grup karşımıza çıkıyor. Hüseyin Kısak, Mürsel Pamukçu, Erdal Pamukçu ve Eray Aktay'ın kayıtları da.

3 dakika 36 saniye içerisinde oluşturuluyor. Bu dört isim daha sonra SPK'nın matriks yaptırım kararında da yer alan isimler.

Şimdi buradan SPK'ya soruyorum. Bu hesapların emir iletim kanallarını karşılaştırdınız mı? Aynı telefonlardan. Aynı elektronik erişim noktalarından işlem yapılıp yapılmadığına baktınız mı? Aralarındaki para transferini ve hisse virmanlarını incelediniz mi?

Bu soruların cevapları kurumların saklamakla yükümlü olduğu kayıtlarda bulunuyor. Üstelik aynı isimlerin bir arada bulunması sadece bugüne denk gelmiyor.

6 Temmuz 2023'e gidelim şimdi. Ünsal Ban ile Ali Göl'ün müşteri kayıtları arasında 29 saniye var. Aynı gün sözleşme kayıtları arasında ise 23 saniye bulunuyor. Yani sözleşmeleri sisteme giren kullanıcı numarası da aynı. Şimdi gelelim önemli başka bir noktaya: 27 Temmuz 2023'te başka bir dizi var. Saat 14.51'de başlayan, sırasıyla Arman Kayıkçı, Direnç Karahasan, Çiğdem Karahasan'ın eşi, Mehmet Fatih Can ve dikkat buyurun Emre Tezmen. Bu kez 116 saniyede yine aynı kullanıcı numarasıyla. Ekim 2022'de 112 saniyelik grupta bunlar yer alıyorlar. Takdir edersiniz ki aynı isimler.

Yani Sayın Karaaslan'ın eşinin, kardeşinin, Emre Tezmen'in, Ünsal Ban'ın bir arada bulduğu ve 110 saniye, 112 saniye gibi aralıklarla kaydedilen bütün bu isimler farklı tarihlerde tekrar tekrar aynı işlemlerde görünüyorsa, denetim makamlarının bu başvuruların ve yetkilerin arkasına bakması gerekiyor. Dosyaları kimin hazırladığına, sözleşmeleri hangi işlemler için düzenlediğine, talimatları kimin verdiğine bakılması gerekiyor.

Dolayısıyla burada bir ilişki ağının mutlaka SPK Ve MASAK tarafından araştırılması gerekiyor. Şimdi bu ilişkilerin başka bir ayağına gelelim. Dentak şirketine. Şirket 2027'de Ünsal Ban ve Ünal Ban tarafından kuruluyor. Önce kurulan bir şirket 2015'teki ortaklık yapısında başka bir isim karşımıza çıkıyor, Kemal Akkaya. Kemal Akkaya'yı biliyorsunuz, bu Fon vurgununun tam merkezinde yer alan isimlerden bir tanesi.

Ünsal Ban'la oradan bir ortaklığı var. Sonraki pay devirlerinde Dentak'ın yüzde 99'u Mengen Organik'e geçiyor. Kalan bir de Ahmet Karakaş'ın hissesi.

Mengel'in sicilinde ise, bunları anlatıyorum çünkü daha sonrasında Dentak işlemlerinde yine aynı isimleri göreceğiz. Mengel'in sicilinde ise Ünalban karşımıza çıkıyor, Ünalban'ın kardeşi. Dahası 2027'de Mengen Organik Dentan Müdürler Kurulu Başkanı seçiliyor. Mengel'i temsil eden kişi de yine Ünal Ban. Dolayısıyla yalnızca Ban Kardeşler paylarını devretti ve Dentak'tan çıktı demek yetmiyor. Ortaklıkta birlikte yönetim ve temsil kayıtlarını da incelemek gerekiyor.

Şimdi gelelim burada ilginç bir detaya. Tera ile Ünsal Ban arasındaki ilişkiye. Tera Yatırım 1 Şubat 2022 tarihli sözleşmeyle Ankara İrtibat Bürosu'nu, işte bu yukarıda bahsettiğim, uzun uzun bahsettiğim Dentak şirketi. Tekrar söylemek gerekirse, kurucularında ve yönetiminde Ünsal Ban ve Ünal Ban'ın olduğu Dentak şirketinin kiracısı.

Emre Tezmen'in TERA'sı. Dolayısıyla buradaki ilişki ağı oldukça öncesinden başlıyor.

2023'te ise Dentak'a önce Denetim kayyımı ardından yönetim kayyımı atanıyor. Kayyımların şirketleri tek başına temsil edebildiğine ilişkin ilan 25 Temmuz'da yayınlanıyor. Fakat 27 Temmuz'da ilginç bir şey oluyor arkadaşlar. İki gün sonra, 27 Temmuz'da Dentak adına Tera sistemine sözleşme kaydı giriliyor.

Kim bu sözleşme kaydına giriyor? Direnç Karaaslan, yani Sayın Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve Emre Tezmen. Yani Direnç Karaaslan ve Emre Tezmen'in kayıtları da aynı gün, aynı kullanıcı numarasıyla burada karşımıza çıkıyor. Şimdi burada sormamız gerekir. Dentaks sözleşmesinin gerçek imza tarihi nedir?

Kim imzalamıştır? Kayyımların bilgisi ve onayı var mıdır? İlişki kiracılıkla mı sınırlıdır? Başka yatırım, finansman ve teminat ilişkileri kurulmuş mudur? Sözleşme ve temsil belgelerinin açıklanmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Londra kayıtlarında Direnç Karaaslan adına 17 Mart 2022 tarihli bir hesap da var.

Ünsal Ban adına eşleşen başka bir hesapta 7 Ağustos 2023 ve bunun pozisyonunda 1 milyon 321 bin 787 matriks payı görülüyor.

Orada aralarında bir işlem var. Bu payların kaynağı ne? Azalışlardan, satışlardan, bir mandan mı kaynaklandı? Karşı tarafta hangi hesaplar vardı? Bunların cevabını elbette.

SPK'nın inceleyeceği hesap hareketleri verecek. Şimdi SPK'nın 25 Temmuz 2024 tarihli kararına bakalım.

Matriks paylarındaki işlemler nedeniyle yedi kişi hakkında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusu bulunuyor. Bu kişilerle birlikte biraz önce bahsettiğim.

Dentak'a iki yıl işlem yasağı getiriliyor. Fakat her ne hikmetse hem matriksin ilk başta hissedarları arasında bulunan hem de Ünsal Ban'la ortaklığı bulunan Direnç Karaaslan ile Halil Gökal Özkal. Bu listede bulunmuyor. Bu nedenle soruyoruz. Direnç Karaaslan'ın hesapları incelendi mi matriks işlemleri sürecinde? İncelendiyse hangi sonuca ulaşıldı?

İncelenmediyse Kapsam hangi ölçüte göre belirlendi? Özkal'ın, Ban'la Londra ortaklığı ve matrix'le bağımsız üyeliği bu süreçte değerlendirildi mi?

Üstelik dosyada aktarılan 23 yazılan 2025 tarihli savcılık ek ifadesinde ki burası çok önemli, Ünsal Ban, birlikte pay topladıkları kişi olarak Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın adını veriyor, bizzat savcılığa.

Bu beyanın ardından Direnç Karaaslan'ın hesapları Vekaleti ve hisse transferi hakkında hangi araştırma yapıldı? SPK'nın bunu bize mutlaka bildirmesi lazım.

Dolayısıyla somut isim ve işlem ilişkisi içeren bir beyanın ardından hangi araştırmanın yapıldığını sormak zorundayız. Hangi hesaplar istendi? Hangi para hareketleri ve vekâletnameler incelendi. Şimdi Ali Göl, biraz önce bahsettiğim birçok isim vardı, Ali Göl üzerinden.

Son zamanlarda çok duyduğumuz başka bir şirkete geçelim, E-Data Teknolojileri'ne. Matriks Genel Kurulu'nda hatırlayacağınız gibi Karaaslan ailesinin üyeleriyle.

Tera'daki artışı kayıtlarla da Direnç Karaaslan'la birlikte gördüğümüz Ali Göl, bu sefer E-Data Teknoloji şirketinin kontrolünü devralan üç kişiden biri. Bir tanesini hepiniz biliyorsunuz, eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ve oradaki Üstün başarılarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Osman Arıkan Nacar, Haligül'ün ortaklarından bir tanesi. Diğer ortak kim? SGK Genel Sağlık Sigortası eski Genel Müdürü İsmail Köksal.

Bu daha sonrasında yine başarılarından dolayı İŞKUR Genel Müdürü olmuş. Çünkü bu üç kişi şirketin tam yüzde 63.85'i için Tam 15 milyon dolar bedel ödemişler. Bu şirketin kasasına sermaye girişi sağlayan bir işlem değil, eski ortakların paylarını devri. Ama 15 milyon da elinde.

Bir kamu bürokratı, Osman Arıkan Nacar gibi ya da İsmail Köksal gibi bir kamu bürokratı. Beş milyon dolarlık bu şirkete ortak olmak için parayı nereden buldu? Osman Arıkan Nacar'ı hepiniz biliyorsunuz. Kamuoyunda yansıyan fotoğraflarını bile haber yapmanın yasak olduğu, haber yapanın hapse atıldığı kişi. Şu anda yurt dışında hakkında ciddi iddialar var, yurt dışına 20 milyar kaçırdığına dair.

Geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda biz Osman Arıkan Nacar'ın Adana'daki bir şirket üzerinden bir dijital bankanın kurulmasında öncü olduğunu ve BDDK'nın burada Pups Bank'a nasıl onay verdiğini sormuştuk.

Dolayısıyla Osmanlı Erkan Nacar burada da karşımıza çıkıyor. Diğer ortak da İsmail Köksal, o da eski bir kamu bürokratı.

Burada bürokrat pozisyonda yer alan insanların 15 milyon dolarlık hisse devrinin üçte ikisini nasıl alacağı Mutlaka açıklanmak zorunda. Buradan özellikle Arıkan Nacar ve İsmail Köksal'a soruyoruz. Kamuda üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler olarak.

Bu milyonlarca dolarlık alımın finansmanını nasıl sağladınız? Kendi kaynaklarınızla mı, krediyle mi, üçüncü kişilerin finansmanıyla mı E-Data teknolojiyi aldınız? Herhangi birinin parasını ya da siyasal gücünü kullandınız mı? Hisselerde başka kişilerin ekonomik hakları veya geri devir taahhütleri var mı?"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, fon skandalına ilişkin hazırlanan dosyaların doğrulama sürecine dikkat çekmişti. Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz teyit mekanizmasına çok önem verdik. Arkadaşlarımız bana 8 ana dosyada teyitleri tamamladıklarını söylediler. Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar. Biz tüm yönleriyle teyit edilmiş bilgilerle içinde siyasetçinin adı olur, şirket adı olur, bir başka yapı olur ama bunları arkadaşlarımız açıklayacaklar"

Özel'e yöneltilen "Yeni isimler var mı?" sorusu üzerine de şu yanıtı vermişti:

"Ben arkadaşlarımıza 'Kesin teyit almadan bir isim açıklamayın' dedim ama çok sayıda isimden bahsediliyor. Arkadaşlarımız teyit aldıkları isimleri açıklayacaklar. Açıklanana kadar spekülasyon yapacak bir tariften kaçınırım"