Ankara'da 19 Kasım'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yedi belediye başkanı ve iki belediye başkanvekili AKP'ye katıldı. Partiye katılan dokuz isme rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Yumurtalık Belediye Başkanı, Enez Belediye Başkanı ve Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya AKP'ye geçti.

HANGİ PARTİLERDEN AYRILDILAR?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, 18 Kasım'da CHP üyeliğinden istifa etmişti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise 7 Kasım'da Yeni Parti'den ayrılmıştı.

Katılım töreninde yer alan diğer isimlerin partilerinden ayrılma tarihleri şöyle:

-Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran: 4 Kasım 2026, CHP.

-Demre Belediye Başkanı Fahri Duran: 18 Kasım 2026, CHP.

-Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu: 16 Kasım 2026, CHP.

-Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara: 28 Ekim 2026, İYİ Parti.

-Yumurtalık Belediye Başkanı: 8 Kasım 2026, CHP.

-Enez Belediye Başkanı: 31 Temmuz 2026, CHP.

-Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya: 8 Ekim 2026, CHP.