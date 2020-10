Yatakta bu hatayı yapmayın

Kadınlar cinsel ilişki sırasında sürekli yönlendirilmeye maruz kalmaktan rahatsız olur. Bu nedenle erkekler yatakta çok fazla emir vermekten kaçınmalıdır…

İlişkimde nasıl mutlu olurum?

SORU:

35 yaşında bir kadınım. Eşim evlendiğimizden beri ne zaman sevişmeye başlasak ne yapacağımı söylemeye, emirler vermeye başlıyor. Söylediklerini yapmayınca bozuluyor. Bu şekilde birlikte olmaktan bıktım, nasıl davranmalıyım? E.Ç./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel ilişki karşılıklı sınırlara ve mahremiyete saygı duyulduğu takdirde her türlü cinsel istek ve fantezinin gerçekleştirildiği özel bir paylaşımdır. Bu fantezilerin için hükmetme ya da boyun eğme rollerinin olduğu oyunlar yer alabilir. Eğer bu roller karşılıklı rızayla bir fantezi olarak kurgulanmamış ise bir çeşit psikolojik şiddete dönüşebilir. Çünkü olgun bir cinsellikte kimse kimsenin patronu değildir, herkes eşittir. Sağlıklı ve doyumlu bir cinsellik ancak her eşinde istek arzularını açıkça dile getirdiğinde ve bunlar üzerinde anlaşma sağlandığında yaşanabilir. Sizin durumunuzda eşinizin sizi bir eşten çok cinsel bir obje gibi gördüğü düşünülebilir. Bu durumu eşinizle konuşarak suçlamaları kabul etmediğinizi söyleyip rahatsızlığınızı dile getirebilirsiniz.

Bu huyundan nasıl vazgeçer?

SORU:

Üç aydır evli bir kadınım. Eşim cinsel birliktelik yaşarken bana sert davranıyor ve canımı yakıyor. Onu uyardığımda bütün kadınlar sertlikten hoşlanır diyor ama ben hoşlanmıyorum. Ne yapmalıyım? F.S. /Bursa

CEVAP:

Kadın olsun erkek olsun her insanın çocukluk ve ergenlikten itibaren oluşturduğu kendine has bir cinsellik anlayışı vardır. İlk erotik deneyimlerle birlikte cinsellikle ilgili düşünceler, duygular ve davranışlar kodlanmaya başlar ve sonraki yıllarda cinsel davranışların temelini oluşturur. Eğer bu kodların içinde hazla birlikte acı çekme ve sertlik varsa bu zamanla partner ilişkisi içinde aranmaya başlar. Bununla birlikte birçok konuda olduğu gibi cinsellikte de genellemeler yanlıştır. Her kadının cinsellikte beklentileri farklıdır. Eşinizle bu konuda konuşarak net tavrınızı ortaya koyabilir, bu tutumunda ısrar etmesi durumunda cinsel mesafe koyacağınızı söyleyebilirsiniz.

Hangi yöntemi deneyebiliriz?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istemediği için ben prezervatif kullanmak zorunda kalıyorum. Buna bir türlü alışamadığım gibi arada sırada sertleşme ve boşalma sorunları da yaşamaya başladım. Bu durumun bir çaresi var mı? N.A./ Konya

CEVAP:

Erkekler temas duyarlılığını ve ilişkiden alınan zevki azalttığı için prezervatif kullanmayı fazla sevmez. Alınan hazdaki azalma zamanla erkekte cinsel ilgi ve istekte azalmaya, sertleşme ve boşalma sorunlarına neden olabilir. Sizin eşinizin doğum kontrol ilaçlarını neden kullanmak istemediğini belirtmemişsiniz. Bu tür ilaçların yan etkilerine karşı yanlış bilgilendirilmiş ve bu nedenle gereğinden fazla endişeleniyor olabilir. Bir kadın doğum uzmanına danışabilirsiniz. Eşiniz alternatif doğum kontrol yöntemlerine sıcak baktığında siz de prezervatiften kurtulabilirsiniz.